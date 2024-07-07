Бойцы Нацгвардии показали горячие бои в Серебрянском лесу (видео)

В Серебрянском лесу (Луганская область), где с лета 2022 года проходит линия обороны ВСУ, продолжаются серьезные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию .

Этот лес расположен вплотную к городу Кременная Луганской области. Поэтому его еще называют Кременской.

Отбиваться от оккупантов в лесной местности достаточно сложно. Протяженность Серебрянского леса, судя по информации из открытых источников, составляет 10,1 га.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

В частности, захватчики не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

По данным Института изучения войны, недавно россияне продвинулись к юго-востоку от Купянска и Северска, а также в направлении Торецка.

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