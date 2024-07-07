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Бойцы Нацгвардии показали горячие бои в Серебрянском лесу (видео)

Луганск, Воскресенье 07 июля 2024 10:20
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Бойцы Нацгвардии показали горячие бои в Серебрянском лесу (видео) Фото: бои в Серебрянском лесу (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Серебрянском лесу (Луганская область), где с лета 2022 года проходит линия обороны ВСУ, продолжаются серьезные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

Отбиваться от оккупантов в лесной местности достаточно сложно. Протяженность Серебрянского леса, судя по информации из открытых источников, составляет 10,1 га.

Этот лес расположен вплотную к городу Кременная Луганской области. Поэтому его еще называют Кременской.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

В частности, захватчики не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

По данным Института изучения войны, недавно россияне продвинулись к юго-востоку от Купянска и Северска, а также в направлении Торецка.

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