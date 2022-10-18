Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент

Ночью и утром 18 октября российские войска нанесли очередные удары с воздуха по нескольким украинским городам, в том числе по Киеву.

РБК-Украина собрало последнюю официальную информацию о том, что происходит в атакованных городах.

Киев

18 октября, около 9 утра в Киеве прозвучали взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе.

В то же время, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех прилетах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Местные жители публикуют фото с сильным пожаром на месте прилета, а также сообщают о перебоях со светом. В ДТЭК, в свою очередь, предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве и подтверждают отключение на левом берегу. Без света оказались 50 тысяч жителей Троещины.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба утром сообщил, что накануне силы ПВО сбили ракеты, которыми хотели ударить по области.

Житомир

Зафиксированы два прилета по объекту энергообеспечения, сообщили в Офисе президента. На месте работает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, в городе нет света и воды, больницы работают на резервном питании. Родителей просят забрать детей из школ и детских садиков.

Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что 11 населенных пунктов области остались без электричества, идет переподключение на резервные сети. Жертв и пострадавших от атаки нет.

Днепр

Два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Серьезные разрушения, начался пожар. Четыре направленные на город ракеты были сбиты силами ПВО.

Отдельные районы Днепра остались без электричества, на левом берегу города перебои с водой. Без света также остались соседние Синельниково и Васильевка. Жителей Днепра призывают экономить электроэнергию.

Николаев

В ночь с 17 на 18 октября оккупанты атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136, сообщает ОК "Юг". Четыре дрона сбили средствами ПВО, еще один – силами ТРО.

Около 1:40 по Николаеву ударили зенитно-ракетными системами С-300, город остался без света, по состоянию на 6:20 электроподачу восстановили, сообщают в ОВА.

Вследствие ракетных обстрелов в городе разрушен двухэтажный жилой дом в Центральном районе города, цветочный рынок и Каштановый сквер. Сильно повреждены близлежащие магазины, кафе.

От ракетного удара погиб 56-летний мужчина, сообщили в ГСЧС. Спасатели вытащили его из-под завалов дома.

Харьков

18 октября, около 8:30 утра агрессор запустил по Харькову из Белгорода 8 ракет. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Профильные службы проводят обследования в Новобаварском, Основянском и Слободском районах города. Из-за обстрелов временно прекратило работу метро, но его движение быстро восстановили.

Под обстрел попал район промышленного предприятия. По предварительной информации пострадавших нет.

Кривой Рог

В 6:30 утра был нанесен удар по северной части города, сообщил глава ВГА Александр Вилкул. Один российский дрон удалось сбить. Ночью из реактивной артиллерии был обстреляны Мировская и Покровская громады Никопольского района, разрушены линии электропередач, тысячи людей остались без электричества. Жертв нет.