Войска РФ обстреляли Николаев ракетами C-300: попали в жилой дом и рынок
Фото: войска РФ обстреляли Николаев (facebook.com/mnsgovua)
Во время ночного обстрела оккупанты попали в двухэтажный дом, под завалами которого нашли тело мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
Россияне применили ракеты C-300. Спасательные работы продолжаются.
Кроме того, оккупанты уничтожили цветочный рынок, обошлось без жертв.
Ким также уточнил, что по состоянию на 06:20 в городе восстановлено электроснабжение.
Напомним, ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
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