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В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине

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Украина, Вторник 18 октября 2022 11:06
В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине Фото: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (vin.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россиян могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", - сказал он.

По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. "Прежде всего, в Житомирской области один из объектов разрушен", - сказал он и добавил, в Житомире сейчас отсутствует электричество и вода.

Тимошенко сообщила, что также пострадали объекты инфраструктуры в Николаеве и Днепре.

"По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение", - сказал он и добавил, что вскоре воду и свет восстановят.

По его словам, в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена" и возможные веерные отключения электроэнергии.

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