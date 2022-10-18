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Россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район, повреждено ЛЭП

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Днепропетровская область, Вторник 18 октября 2022 08:17
Россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район, повреждено ЛЭП Фото: россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район, поврежден ЛЭП (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью 18 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне били по Никопольскому району "Градами", а также тяжелой артиллерией - по Мировской и Покровской общинам. Предварительно пострадавших нет.

"Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1 000 семей остались без света. Нет там и связи - изуродованная вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", - написал Резниченко.

Он также сообщил, что в полночь бойцы из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас идет новая атака на область. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, вчера в Зеленодольской общине Днепропетровской области трактор взорвался на вражеском боеприпасе.

16 октября оккупанты обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из РСЗО.

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