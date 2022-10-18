Россияне из "Градов" обстреляли Никопольский район, повреждено ЛЭП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

Россияне били по Никопольскому району "Градами", а также тяжелой артиллерией - по Мировской и Покровской общинам. Предварительно пострадавших нет.

"Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1 000 семей остались без света. Нет там и связи - изуродованная вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", - написал Резниченко.

Он также сообщил, что в полночь бойцы из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе Shahed-136.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас идет новая атака на область. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.