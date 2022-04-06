RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата

Фото: Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Норвегії прийняло рішення оголосити трьох дипломатів посольства Росії в Осло персонами нон грата. У відомстві заявили, що вони здійснювали діяльність, несумісну з їх дипломатичним статусом.

Про це заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Норвегії.

"Це є наслідком страхітливого розкриття злочинів російських військ проти цивільного населення, зокрема, в місті Буча під Києвом. У цій ситуації ми приділяємо особливу увагу небажаній російській діяльності в Норвегії", - сказала глава МЗС.

При цьому вона додала, що Норвегія разом з союзниками і партнерами буде продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати Україну.

Країни Європейського Союзу почали масово висилати з країни російських дипломатів. Серед причин, несумісна з дипломатичним статусом діяльність, а також повномасштабна війна Росії проти України. На сьогоднішній про висилку співробітників посольств РФ заявили

Війна в Україні триває вже 42 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияРосійська Федерація