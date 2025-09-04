Новый формат защиты неба и ключ к миру: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры.

В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

"Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", - добавил Зеленский.

Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни.

"Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", - сказал президент.

Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах.