ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новый формат защиты неба и ключ к миру: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Четверг 04 сентября 2025 20:00
UA EN RU
Новый формат защиты неба и ключ к миру: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры.

В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

"Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", - добавил Зеленский.

Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни.

"Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", - сказал президент.

Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Разговор Зеленского, европейских лидеров и Трампа

Напомним, разговор президента Украины Владимира Зеленского, европейских лидеров и президента США Дональда Трампа прошел после встречи "коалиции решительных".

Как рассказал президент Финляндии Александр Стубб, США и Европа договорились в ближайшие 24 часа обсудить санкции против российской нефти и газа.

Также, согласно данным СМИ, Трамп в ходе разговора потребовал, чтобы европейские лидеры надавили на Китай, поскольку Пекин продолжает финансировать российскую агрессию против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ПВО Дональд Трамп Помощь Украине Война в Украине
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России