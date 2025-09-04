Ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности, - СМИ

Заседание лидеров стран-участниц "коалиции желающих" в Париже 4 сентября завершилось некоторой конкретикой. В частности, выяснили возможное количество европейского контингента в Украине и роль стран в обеспечении военной миссии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности только 21 из 30 присутствующих государств предлагает конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства готовы и согласны отправить войска в Украину и дальше работать над гарантиями безопасности после завершения боевых действий.

Кто и на что готов

Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия готовы пойти на размещение военных в Украине. Европейская наземная миссия будет состоять из 25-30 тысяч военных, основную роль будет играть Великобритания.

Морскую безопасность обеспечит Турция, воздушную безопасность и разведку должны будут обеспечивать Соединенные Штаты, но пока точно непонятно, каким именно будет вклад Вашингтона.

Германия пока не занимает определённой позиции. Проблема заключается в том, что Берлин не уверен в возможности "протащить" вариант отправки военных через Бундестаг. Польша открыто сказала, что не готова направлять солдат - зато готова быть логистическим хабом.

"Положительно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями относительно войск, которые Великобритания и Франция получили для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют (члены коалиции, - ред.), но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", - пояснил изданию один из собеседников.

Что западные войска будут делать в Украине

Сейчас также точно не согласовано, что именно будут делать западные войска в Украине. Например, непонятно, будет ли это просто тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны - или это будет нечто большее.

Также непонятным остается вопрос реакции военных ЕС на провокации со стороны России, сказали изданию собеседники. Проблема в том, что неизвестно, как европейцы будут действовать, если россиянам захочется в них пострелять.