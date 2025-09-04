ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности, - СМИ

Евросоюз, Четверг 04 сентября 2025 22:08
UA EN RU
Ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности, - СМИ Иллюстративное фото: до 30 тысяч солдат западных стран могут оказаться в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Заседание лидеров стран-участниц "коалиции желающих" в Париже 4 сентября завершилось некоторой конкретикой. В частности, выяснили возможное количество европейского контингента в Украине и роль стран в обеспечении военной миссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности только 21 из 30 присутствующих государств предлагает конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства готовы и согласны отправить войска в Украину и дальше работать над гарантиями безопасности после завершения боевых действий.

Кто и на что готов

Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия готовы пойти на размещение военных в Украине. Европейская наземная миссия будет состоять из 25-30 тысяч военных, основную роль будет играть Великобритания.

Морскую безопасность обеспечит Турция, воздушную безопасность и разведку должны будут обеспечивать Соединенные Штаты, но пока точно непонятно, каким именно будет вклад Вашингтона.

Германия пока не занимает определённой позиции. Проблема заключается в том, что Берлин не уверен в возможности "протащить" вариант отправки военных через Бундестаг. Польша открыто сказала, что не готова направлять солдат - зато готова быть логистическим хабом.

"Положительно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями относительно войск, которые Великобритания и Франция получили для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют (члены коалиции, - ред.), но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", - пояснил изданию один из собеседников.

Что западные войска будут делать в Украине

Сейчас также точно не согласовано, что именно будут делать западные войска в Украине. Например, непонятно, будет ли это просто тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны - или это будет нечто большее.

Также непонятным остается вопрос реакции военных ЕС на провокации со стороны России, сказали изданию собеседники. Проблема в том, что неизвестно, как европейцы будут действовать, если россиянам захочется в них пострелять.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

После встречи в Белом доме Зеленский сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю. Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гарантии безопасности
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России