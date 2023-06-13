Обстрел Кривого Рога: в ОВА озвучили количество жертв

В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне совершили в ночь на 13 июня, погибли три человека, еще 25 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

Он отметил, что три вражеских ракеты были сбиты силами ВК "Восток", но несколько все же ударили по городу. Так, в результате попадания по пятиэтажке, по предварительным данным, погибли три человека, 25 - получили ранения, из них 19 были госпитализированы. Под завалами все еще находятся люди.

"Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели", - отметил Лысак.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что под завалами, вероятно, находятся 7 человек.

Другие попадания в Кривом Роге

Также россияне попали в частное предприятие, под завалами склада оказались люди. Пока известно о трех пострадавших, их госпитализировали. На месте работают спасатели - ищут людей под завалами. Кроме этого, избиты 6 легковых автомобилей.

Еще 4 травмированных - на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен.

Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Там разрушено хозяйственное сооружение.

Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении.

"Повсюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются", - отметил Лысак.

Развернут пункт приема заявлений от пострадавших

"В настоящее время известно, что в результате обстрела погибли и ранены люди, произошло возгорание пятиэтажного жилого дома. Полиция документирует последствия ракетного удара", - сообщили в Национальной полиции.

Ночная атака 13 июня

Ночью 13 июня россияне снова обстреляли Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed.

Кроме попадания по Кривому Рогу, известно, что в Харькове россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру. В Киевской области же работало ПВО и сбило все вражеские цели на подступах к столице.

Всего за ночь враг выпустил по Украине 14 крылатых ракет и 4 "шахеда" - 10 ракет и один дрон был сбит силами ПВО.

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