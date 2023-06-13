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Британия анонсировала новую военную помощь для Украины

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Вторник 13 июня 2023 19:01
Британия анонсировала новую военную помощь для Украины Фото: Британия анонсировала новую военную помощь для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощь в области противовоздушной обороны.

Об этом объявили в ходе встречи министров обороны Объединенных экспедиционных сил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Британии уточнили, что вооружение стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) закупят в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Представители Британии отмечают, что оружие, которое получит Украина повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой".

"В рамках пакета будут поставлены радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также оружие и значительное количество боеприпасов", - добавили в заявлении.

Стоит заметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Британия, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония. Такой союз создали для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников, включая РФ - после оккупации Крыма.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России. Страна первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

При этом Британия стала лидером и в вопросе подготовки украинских пилотов на западных истребителях. Лондон первым пересек эту "красную линию", поскольку другие союзники нашей страны не хотели говорить о тренировках пилотов и дальнейшей передаче самолетов.

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