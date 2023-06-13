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Россияне подрывают дамбы перед контрнаступлением ВСУ, - Минобороны

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Украина, Вторник 13 июня 2023 14:49
Россияне подрывают дамбы перед контрнаступлением ВСУ, - Минобороны Фото: Владислав Дудар (t.me/militarymediacenter)
Автор: Александр Белоус

Российские войска заминировали и взрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют Вооруженные силы Украины. Это происходит регулярно.

Об этом заявил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны майор Владислав Дудар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Во время круглого стола Дудар сказал, что российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

"Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", - сказал Дудар.

Он отметил, что последствия этих действий пока не масштабны, от каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух поселков, однако это происходит регулярно.

Подрывы дамб

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. В Херсонской и Николаевской области оказались под водой десятки населенных пунктов. Представители Международного уголовного суда в Гааге уже начали расследовать российский теракт на ГЭС.

После подрыва Каховской ГЭС российские военные взорвали еще одну плотину - вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. В то же время в ВСУ заявили, что на ход контрнаступательных действий это никоим образом не повлияет.

До этого они разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. В результате разрушения дамбы будут подтоплены населенные пункты на берегу реки Мокрые Ялы, однако такой катастрофы как в Херсонской области, вероятно, не будет, поскольку объем водохранилища в разы меньше.

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Вооруженные силы Украины Каховская ГЭС
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