Сырский показал продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram .

"Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах", - говорится в сообщении.

Он также напомнил о сообщении Минобороны Великобритании о том, что Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 июня, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали успехи ВСУ на фронте. Отдельно Зеленский поблагодарил Бахмут, отметив, что ВСУ увеличивают контроль на этом направлении.