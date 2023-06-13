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Сырский показал продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом

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Украина, Вторник 13 июня 2023 10:12
Сырский показал продвижение ВСУ на флангах под Бахмутом Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении и потери россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах", - говорится в сообщении.

Он также напомнил о сообщении Минобороны Великобритании о том, что Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 июня, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали успехи ВСУ на фронте. Отдельно Зеленский поблагодарил Бахмут, отметив, что ВСУ увеличивают контроль на этом направлении.

Как сообщало РБК-Украина, российские войска пытались взять Бахмут с лета прошлого года. Как заявил президент США Джо Байден, только под Бахмутом россияне потеряли более 100 тысяч убитыми и ранеными.

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