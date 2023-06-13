Проблема есть. Путин впервые отреагировал на рейды в Белгородской области

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация с рейдами в Белгородской области якобы связана с желанием Украины отвлечь оккупационные силы с "более важных направлений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Диктатор заявил, что РФ нужно укреплять границу. По его словам, этот процесс уже идет и "достаточно быстро".

При этом Путин добавил, что у Украины остается возможность обстреливать РФ со своей территории.

Для решения этой "проблемы" диктатор предлагает повышать эффективность контрбатарейной борьбы, но, по его словам, это не значит, что "прилетов" не будет.

Так, диктатор заявил, что если "прилеты" будут продолжаться, то РФ должна будет рассмотреть "вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы Вооруженные силы не смогли достать на территорию РФ.

Путин также добавил, что в целом в стране нет необходимости вводить военное положение.

Ситуация в Белгородской области

22 мая подразделения "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявили, что хотят освободить регион от путинского режима и создать демилитаризованную зоны для защиты украинцев.

РФ сразу заявила, что в Белгородской области действуют якобы "украинские диверсанты". При этом украинская сторона отмечала, что ВСУ не причастны к данным событиям.

1 мая российские повстанцы объявили о проведении второй фазы операции в Белгородской области РФ.

Тогда они ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики. Они также уничтожили российский грузовик с боекомплектом и минометом.

Российские власти даже признали потерю контроля над одним из сел в Белгородской области, в который вошли бойцы РДК.

Кроме того, Украина заявила о готовности рассмотреть обращение гражданских об эвакуации из Белгородской области.

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