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Украина подала запрос в Австралию по истребителям F-18, - посол

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Киев, Вторник 13 июня 2023 13:32
Украина подала запрос в Австралию по истребителям F-18, - посол Фото: Украина подала запрос в Австралию по истребителям F-18 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

По его словам, был сделан первоначальный запрос о состоянии примерно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея. И Украина рассматривает потенциальную передачу этих самолетов, которые могли бы значительно усилить свои воздушные силы.

"Был запрос на информацию (о состоянии F-18-ред.). Украина рассматривает разные возможности в вопросе передачи истребителей, включая эту", - заявил Мирошниченко.

Австралия может передать Украине списанные F/A-18

Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.

Как сообщали СМИ, Австралия обсуждает из США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets. Однако до реализации этого плана вроде бы пока далеко.

Впрочем, в Белом доме благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение США важно, поскольку они обладают интеллектуальной собственностью на истребителе. Как известно, Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35.

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