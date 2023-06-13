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Зеленский обсудил с Гросси шаги для минимизации рисков аварии на ЗАЭС

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Киев, Вторник 13 июня 2023 21:43
Зеленский обсудил с Гросси шаги для минимизации рисков аварии на ЗАЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Одной из тем обсуждений стали риски аварии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом избежать аварию на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление украинского контроля над станцией.

"В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого", - уточняют в ведомстве.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, российские оккупанты смогли установить свой контроль над Запорожской АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор они размещают на территории станции свою военную технику, устраивают провокации и обстрелами отключают ЗАЭС от внешнего питания.

Недавно россияне подорвали Каховскую ГЭС. В результате уровень воды в Каховском водохранилище, при помощи которого происходит охлаждение реакторов станции, начал снижаться.

Гросси на прошлой неделе заявлял, что такая ситуация несет угрозу для Запорожской АЭС.

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