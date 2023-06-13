Вертолет и почти полтысячи оккупантов: потери РФ в Украине за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 3766 (+20) ед,
- РСЗО - 601 ед,
- средства ПВО - 363 (+1) ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3309 (+2),
- крылатые ракеты - 1183 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,
- специальная техника - 511 (+1)
Атака по Украине 13 июня
Россия снова атаковала Украину в ночь на 13 июня. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты. Враг использовал 14 ракет и 4 дрона. Силы обороны Украины сбили 10 ракет и один БПЛА.
В частности, в Кривом Роге враг атаковал жилую многоэтажку. На данный момент известно о 3 погибших и 25 раненых, причем 7 людей могут еще находится под завалами.
Также сообщалось об атаке гражданской инфраструктуры в Харькове. В Киевской области, где, как стало известно позже, были сбиты все вражеские цели, работала ПВО.
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