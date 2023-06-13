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Вертолет и почти полтысячи оккупантов: потери РФ в Украине за сутки

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Украина, Вторник 13 июня 2023 08:15
Вертолет и почти полтысячи оккупантов: потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 13 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3766 (+20) ед,
  • РСЗО - 601 ед,
  • средства ПВО - 363 (+1) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3309 (+2),
  • крылатые ракеты - 1183 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,
  • специальная техника - 511 (+1)

Атака по Украине 13 июня

Россия снова атаковала Украину в ночь на 13 июня. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты. Враг использовал 14 ракет и 4 дрона. Силы обороны Украины сбили 10 ракет и один БПЛА.

В частности, в Кривом Роге враг атаковал жилую многоэтажку. На данный момент известно о 3 погибших и 25 раненых, причем 7 людей могут еще находится под завалами.

Также сообщалось об атаке гражданской инфраструктуры в Харькове. В Киевской области, где, как стало известно позже, были сбиты все вражеские цели, работала ПВО.

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