Невдалі спроби наступу РФ, зброя для України, обмін полоненими: новини за 19 квітня

Росія зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком, західні країни повідомили, яку зброю передадуть Україні, РФ та Україна провели п'ятий обмін полоненими. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 19 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

РФ зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком

Збройні сили України (ЗСУ) відбили спроби наступу противника під Харковом і Донецьком. Ворог відступив з відчутними втратами, на окремих напрямках українські військові перейшли в контратаку і звільнили Мар'їнку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

Відзначається, що противник зробив спробу наступу на південь від міста Ізюм в Харківській області. Атака виявилася не вдалою. Українські військові завдали ворогові втрати і змусили його відступити на займані позиції.

Окупанти майже повністю знищили завод Маріуполя "Азовсталь", - "Азов"

Російські загарбники майже повністю розбомбили завод Маріуполя "Азовсталь". Наші ж захисники продовжать боронити усіх цивільних в місті. Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара у коментарі для "Радіо свободи".

Як відзначив Паламар, окупанти продовжують скидати потужні бомби у той час, коли під завалами перебуває багато цивільних.

Українські військові відновили контроль над Мар'їнкою на Донбасі

Українські військові в результаті контрнаступу на Донецькому напрямку відновили контроль над містом Мар'їнка. В ході боїв, які тривали протягом 55-го дня війни, російські окупанти відступили. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - заявили в Генштабі.

Західні країни повідомили, яку зброю передадуть Україні

У Великій Британії планують найближчим часом передати Україні броньовані ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak. Вони здатні збивати літаки та гелікоптери на низьких висотах.

Сполучені Штати Америки направлятимуть Україні ще більше артилерії. Також ще більше важкого озброєння обіцяє й Канада.

Румунія має намір передати Україні партію летальної зброї зі своїх резервів Міноборони. Для цього країні довелося внести поправки до законодавства, щоб постачати озброєння не лише країнам НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу.

Окупанти в частині Запорізької області "проголосували" за приєднання до "ДНР"

Окупований Розівський район Запорізької області "проголосував" за приєднання до так званої "Донецької народної республіки". Даний район скасовано згідно з реформою децентралізації в Україні, до нього входять одне селище і 25 сіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Повідомляється, що сьогодні в окупованому селищі Розівка жителі нібито прийняли рішення про входження свого району до "ДНР". Російські ЗМІ поширюють відео, на якому зафіксовано "одноголосне голосування".

Україна і Росія провели п'ятий обмін полоненими. Звільнили 76 осіб

Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулося 76 українців. Серед них, зокрема, 60 військових і 16 цивільних.

Президент Молдови затвердила заборону георгіївської стрічки і символів "Z" і "V"

Президент Молдови Майя Санду затвердила прийняту раніше парламентом країни заборону на георгіївську стрічку і символи "Z" і "V". В країні забороняється використання символіки, яка пропагує російську агресію в Україні.

При цьому президент запевнила своїх громадян, "що вони й надалі зможуть вшановувати пам'ять героїв, які воювали у Другій світовій війні".