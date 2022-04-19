ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна і Росія провели п'ятий обмін полоненими. Звільнили 76 осіб

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 15:18
Україна і Росія провели п'ятий обмін полоненими. Звільнили 76 осіб Фото: Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулося 76 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністерки.

Україна повернула з полону 76 осіб. Серед них, зокрема, 60 військових і 16 цивільних людей.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них – 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", – заявила Верещук.

Попередній обмін полоненими відбувся 14 квітня. Тоді з полону РФ визволили 30 українців (22 військовослужбовці та 8 цивільних).

До слова, кількість жертв воєнних злочинів РФ на Київщині зросла до понад 1000 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Збройні сили України Ірина Верещук Обмін полоненими Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас