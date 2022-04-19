Україна і Росія провели п'ятий обмін полоненими. Звільнили 76 осіб
Віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулося 76 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністерки.
Україна повернула з полону 76 осіб. Серед них, зокрема, 60 військових і 16 цивільних людей.
"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них – 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п’ятий обмін полоненими. Всього 76 людей", – заявила Верещук.
Попередній обмін полоненими відбувся 14 квітня. Тоді з полону РФ визволили 30 українців (22 військовослужбовці та 8 цивільних).
До слова, кількість жертв воєнних злочинів РФ на Київщині зросла до понад 1000 осіб.
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