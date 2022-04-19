Окупанти майже повністю знищили завод Маріуполя "Азовсталь", - "Азов"

Російські загарбники майже повністю розбомбили завод Маріуполя "Азовсталь". Наші ж захисники продовжать боронити усіх цивільних в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара у коментарі для "Радіо свободи".

Як відзначив Паламар, окупанти продовжують скидати потужні бомби у той час, коли під завалами перебуває багато цивільних.

"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", - заявив Паламар.