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Окупанти майже повністю знищили завод Маріуполя "Азовсталь", - "Азов"

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Вівторок 19 квітня 2022 19:40
Окупанти майже повністю знищили завод Маріуполя "Азовсталь", - "Азов" Фото: окупанти майже повністю знищили завод Маріуполя "Азовсталь" (Азовсталь facebook com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники майже повністю розбомбили завод Маріуполя "Азовсталь". Наші ж захисники продовжать боронити усіх цивільних в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара у коментарі для "Радіо свободи".

Як відзначив Паламар, окупанти продовжують скидати потужні бомби у той час, коли під завалами перебуває багато цивільних.

"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", - заявив Паламар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник офісу президента Олексій Арестович розповів про чотири завдання окупантів. Тим часом російські військові вже почали штурм українських позицій на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, що, як зауважив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, ускладнює переговори з Росією.

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