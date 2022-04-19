Британія планує передати Україні ракетні установки Stormer, - ЗМІ

У Великій Британії планують найближчим часом передати Україні броньовані ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak. Вони здатні збивати літаки та гелікоптери на низьких висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Як пише видання, два тижні тому Міноборони Британії демонструвало пускову установку Stormer для українських колег на виставці у Солсбері.

У ЗМІ повідомляють, що ракетні установки Stormer можуть бути відправлені Києву вже найближчими днями. Експерти вважають їх найкращим комплектом, "який був коли-небудь відправлений західною державою до України".

Відомо, що Stormer виготовляє BAE Systems, а для її управління потрібно три людини: командир, водій і стрілець і, звичайно, ракети Starstreak.

"Не секрет, що Британія зобов’язалась допомогти Україні з її протиповітряними можливостями. Міністр оборони виступить з заявою у парламенті цього тижня", - інформує видання, посилаючись на джерело.

При цьому екс-командувач британськими військами в Афганістані Річард Кемп зазначив, що комбінація Stormer/ Starstreak "завдасть армії Путіна великих збитків і посилить боєздатність України".

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозної шкоди будь-яким спробам авіації завдати удару з малої висоти", - заявив Кемп.

Нагадаємо, очільник уряду Британії Борис Джонсон після чергової телефонної розмови з президентом України заявив про нові постачання зброї.

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