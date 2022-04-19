Українські військові відновили контроль над Мар'їнкою на Донбасі
Українські військові в результаті контрнаступу на Донецькому напрямку відновили контроль над містом Мар'їнка. В ході боїв, які тривали протягом 55-го дня війни, російські окупанти відступили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.
"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - заявили в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти здійснили невдалі спроби наступу в районі Харкова та Донецька.
Як відомо, вчора розпочалася битва за Донбас, яка має стати вирішальною для війни Росії проти України.
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