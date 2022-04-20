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Неудачные попытки наступления РФ, оружие для Украины, обмен пленными: новости за 19 апреля

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Среда 20 апреля 2022 08:30
Неудачные попытки наступления РФ, оружие для Украины, обмен пленными: новости за 19 апреля Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Россия предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком, западные страны сообщили, какое оружие передадут Украине, РФ и Украина провели пятый обмен пленными. Подробнее о том, что произошло во вторник, 19 апреля - в материале РБК-Украина.

РФ предприняла неудачные попытки наступления под Харьковом и Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытки наступления противника под Харьковом и Донецком. Враг отступил с ощутимыми потерями, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контратаку и освободили Марьинку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник предпринял попытку наступления к югу от города Изюм в Харьковской области. Атака оказалась не удачной. Украинские военные нанесли врагу потери и вынудили его отступить на занимаемые позиции.

Оккупанты почти полностью уничтожили завод Мариуполя "Азовсталь", - "Азов"

Российские захватчики почти полностью разбомбили завод Мариуполя "Азовсталь". Наши же защитники продолжат защищать всех гражданских в городе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара в комментарии для "Радио свободы".

Как отметил Паламар, оккупанты продолжают сбрасывать мощные бомбы в то время, когда под завалами находится много гражданских.

Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой на Донбассе

Украинские военные в результате контрнаступления на Донецком направлении восстановили контроль над городом Марьинка. В ходе боев, которые продолжались в течение 55-го дня войны российские оккупанты отступили. Об этом сообщает Генеральный штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", - заявили в Генштабе.

Западные страны сообщили, какое оружие передадут Украине

Соединенные Штаты будут направлять Украине еще больше артиллерии. Также еще большее тяжелого вооружение обещает и Канада.

В Великобритании планируют в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.

Румыния намерена передать Украине партию летального оружия из своих резервов Минобороны. Для этого стране пришлось внести поправки в законодательство, чтобы поставлять вооружение не только странам НАТО, но и потенциальным союзникам альянса.

Оккупанты в части Запорожской области "проголосовали" за присоединение к "ДНР"

Оккупированный Розовский район Запорожского области "проголосовал" за присоединение к так называемой "Донецкой народной республики". Данный район упразднен согласно реформе децентрализации в Украине, в него входят один поселок и 25 сел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Сообщается, что сегодня в оккупированном поселке Розовка жители якобы приняли решение о вхождении своего района в "ДНР". Российские СМИ распространяют видео, на котором зафиксировано "единогласное голосование".

Украина и Россия провели пятый обмен пленными. Освободили 76 человек

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о новом обмене пленными с РФ. Домой вернулось 76 украинцев. Среди них, в частности, 60 военных и 16 гражданских.

Президент Молдовы утвердила запрет георгиевской ленты и символов "Z" и "V"

Президент Молдовы Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". В стране запрещается использование символики, пропагандирующей российскую агрессию в Украине.

При этом президент заверила своих граждан, "что они и в дальнейшем смогут чествовать память героев, воевавших во Второй мировой войне".

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