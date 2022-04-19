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РФ зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком. ВСУ відбили Мар'їнку

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 18:48
РФ зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком. ВСУ відбили Мар'їнку Фото: ЗСУ відбили атаки окупантів під Харковом і Донецьком (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) відбили спроби наступу противника під Харковом і Донецьком. Ворог відступив з відчутними втратами, на окремих напрямках українські військові перейшли в контратаку і звільнили Мар'їнку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

Відзначається, що противник зробив спробу наступу на південь від міста Ізюм в Харківській області. Атака виявилася не вдалою. Українські військові завдали ворогові втрати і змусили його відступити на займані позиції.

У Донецькій області біля Маринки ЗСУ нанесли контрудар по противнику. В результаті ворог зазнав втрат і відступив. Українські захисники відновили контроль над населеним пунктом.

Нагадаємо, раніше у Росії оголосили про початок нового етапу у війні проти України.

Зазначимо, за останню добу ЗСУ двічі зупинили спроби противника почати наступ в районі Авдіївки. при цьому ворог продовжував обстріли Мар'їнки та Торецька.

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