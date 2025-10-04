Нетаньяху угрожают кризисом в кабмине из-за плана Трампа по прекращению войны в Газе

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой партии "Оцма Егудит", заявил, что он и его однопартийцы покинут правительство, если по итогам мирного соглашения о прекращении войны в Газе ХАМАС "продолжит существование".

Президент США Дональд Трамп предложил освободить всех заложников, которых удерживают террористы из ХАМАС. После этого боевики сложат оружие: все, кто предоставит обязательства "мирно сосуществовать", получит амнистию, а другим будет предоставлен безопасный проход за границу Газы в другие арабские страны.

"Учитывая последние события, я и фракция "Оцма Егудит" четко уведомили премьер-министра: если после освобождения заложников террористическая организация ХАМАС продолжит существовать, "Оцма Егудит" не будет частью правительства... Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни", - заявил Бен Гвир.

Он не уточнил, выйдет ли он из правительства, если ХАМАС выполнит требования Трампа, или если наоборот, откажется это делать. Бен Гвир добавил, что не может согласиться на сценарий, при котором "террористическая группа, которая вызвала крупнейшую катастрофу в истории Государства Израиль, сможет возродиться".