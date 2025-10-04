ua en ru
Израиль приостановил боевые действия в Газе по требованию Трампа, - СМИ

Израиль, Суббота 04 октября 2025 08:42
UA EN RU
Израиль приостановил боевые действия в Газе по требованию Трампа, - СМИ Фото: Израиль приостановил боевые действия в Газе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после того, как с таким требованием выступил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что Израильские политические лидеры приказали военным прекратить кампанию по захвату города Газа.

Армейское радио и общественный вещатель Kan заявили, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе, настаивая на прекращении войны и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.

Армейское радио сообщает, что приказ предусматривает сокращение операций до "минимумов", при этом войска на местах должны строго проводить оборонительные маневры, и был издан после ночных переговоров между израильскими и американскими официальными лицами.

Между тем Kan говорит, что переговоры по плану Трампа, как ожидается, состоятся в ближайшее время.

Мирный план Трампа

Напомним, что вчера, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.

Он отметил, что ждет ответа до 18:00 5 октября. Более того, американский лидер пообещал, что если ХАМАС откажется от выполнения его плана, на боевиков "обрушится ад".

В то же время сегодня, 4 октября, президент Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру, и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников и открыть путь к мирным переговорам на Ближнем Востоке.

Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
