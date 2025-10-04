Нетаньяху погрожують кризою в кабміні через план Трампа щодо припинення війни в Газі

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, лідер ультраправої партії "Оцма Єгудит", заявив, що він та його однопартійці залишать уряд, якщо за підсумками мирної угоди щодо припинення війни в Газі ХАМАС "продовжить існування".

Президент США Дональд Трамп запропонував звільнити усіх заручників, яких утримують терористи з ХАМАС. Після цього бойовики складуть зброю: усі, хто надасть зобов'язання "мирно співіснувати", отримає амністію, а іншим буде надано безпечний прохід за кордон Гази в інші арабські країни.

"З огляду на останні події, я та фракція "Оцма Єгудит" чітко повідомили прем’єр-міністра: якщо після звільнення заручників терористична організація ХАМАС продовжить існувати, "Оцма Єгудит" не буде частиною уряду... Ми не будемо частиною національної поразки, яка стане вічною ганьбою і перетвориться на бомбу уповільненої дії для наступної різанини", - заявив Бен Гвір.

Він не уточнив, чи вийде він з уряду, якщо ХАМАС виконає вимоги Трампа, або якщо навпаки, відмовиться це робити. Бен Гвір додав, що не може погодитися на сценарій, за якого "терористична група, яка спричинила найбільшу катастрофу в історії Держави Ізраїль, зможе відродитися".