Нетаньяху погрожують кризою в кабміні через план Трампа щодо припинення війни в Газі

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху погрожують кризою у кабінеті міністрів, якщо остаточно мирна угода щодо припинення війни в Секторі Газа не поставить хрест на існуванні ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Times of Israel.
Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, лідер ультраправої партії "Оцма Єгудит", заявив, що він та його однопартійці залишать уряд, якщо за підсумками мирної угоди щодо припинення війни в Газі ХАМАС "продовжить існування".
Президент США Дональд Трамп запропонував звільнити усіх заручників, яких утримують терористи з ХАМАС. Після цього бойовики складуть зброю: усі, хто надасть зобов'язання "мирно співіснувати", отримає амністію, а іншим буде надано безпечний прохід за кордон Гази в інші арабські країни.
"З огляду на останні події, я та фракція "Оцма Єгудит" чітко повідомили прем’єр-міністра: якщо після звільнення заручників терористична організація ХАМАС продовжить існувати, "Оцма Єгудит" не буде частиною уряду... Ми не будемо частиною національної поразки, яка стане вічною ганьбою і перетвориться на бомбу уповільненої дії для наступної різанини", - заявив Бен Гвір.
Він не уточнив, чи вийде він з уряду, якщо ХАМАС виконає вимоги Трампа, або якщо навпаки, відмовиться це робити. Бен Гвір додав, що не може погодитися на сценарій, за якого "терористична група, яка спричинила найбільшу катастрофу в історії Держави Ізраїль, зможе відродитися".
Президент США Дональд Трамп ще 3 жовтня заявив, що дає ХАМАС останній шанс прийняти його мирний план щодо Сектора Газа. Президент США закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб відкрити шлях до мирної угоди.
Після закликів Трампа вранці 4 жовтня Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа. У відповідь американський президент повідомив, що "цінує цей крок" та закликав ХАМАС "ворушитися швидше".
Нетаньяху зі свого боку заявив, що у ХАМАС є лише кілька днів на переговори про заручників. Після, угруповання роззброять - або через дипломатію, або військовим шляхом.
Детальніше про план Трампа, та чи може він спрацювати - у матеріалі РБК-Україна.