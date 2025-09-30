План Трампа для Газы. Удастся ли завершить войну между Израилем и ХАМАС

РБК-Украина рассказывает, что думают Израиль и ХАМАС относительно этого плана и есть ли шансы в конце концов прекратить войну в регионе.

Главное:

В чем суть плана Трампа?

Как план воспринимают в Израиле?

Согласится ли на предложение ХАМАС?

Комплексный подход

Едва ли не впервые со времени нападения боевиков ХАМАС на Израиль появилась политическая рамка окончания конфликта в Секторе Газа. Соответствующий план был представлен 29 сентября в ходе визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Согласно плану, Сектор Газа превратится в мирный регион, свободный от терроризма, без угрозы соседям, с восстановлением инфраструктуры –водоснабжения и электроэнергии. ЦАХАЛ должен отойти из части занятых районов. Израиль также выпустит 250 пожизненно заключенных и 1700 арестованных после 7 октября 2023 года, когда боевики совершили крупнейший теракт в истории еврейского государства. ХАМАС в свою очередь должен за 72 часа освободить всех израильских заложников. Боевикам также предложат амнистию или безопасный выезд при условии сложения оружия.

Сектором Газа, согласно плану, временно будет руководить Палестинский технократический комитет под наблюдением международного "Совета мира" во главе с Трампом и при участии других лидеров, пока реформированная Палестинская администрация не возьмет контроль над анклавом.

В Газу также будут введены Международные стабилизационные силы. Они, сотрудничая с Израилем, Египтом и Иорданией, обеспечат безопасность границ, демилитаризацию и уничтожение террористической инфраструктуры. В план включена и экономическая составляющая. В Секторе Газа будет создана особая экономическая зона.

По словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, план является шагом вперед по сравнению с предыдущими идеями Трампа вроде выселения из анклава всего населения и превращения его в курорт.

"Это наиболее реалистично из всего, что до сих пор звучало. Там меньше всего детализировано прописано, что будет потом. На самом деле основной вопрос, который все задавали с первого дня начала военной операции в Секторе Газа –как будет администрироваться эта территория и как ее освободить от ХАМАСа", –сказал он РБК-Украина

Вместе с тем, самым слабым местом плана до сих пор остаются аспекты политического обустройства анклава. Но прежде чем переходить к этому этапу, нужно прекратить боевые действия. И здесь, по терминологии Трампа, "мяч на поле ХАМАС".

Согласится ли ХАМАС на идею Трампа

Израиль и ХАМАС и раньше достигали договоренностей, но они носили тактический характер – освобождение части заложников в обмен на приостановление боевых действий и некоторые другие уступки. Однако боевики чувствовали свою силу и раз за разом срывали реализацию дальнейших договоренностей. Сейчас ситуация иная.

"ХАМАС в значительной степени уже не тот, который был. Они потеряли способности и даже управляемость, насколько я понимаю, в значительной степени утрачена. Там уже отдельные отряды действуют. Не потеряли только мобилизационный резерв. Но сейчас есть фактически консолидированная позиция всех арабских стран. Есть давление со стороны даже Катара и есть понимание, что лучших условий не будет", – отметил Данилов.

Кроме, собственно США, одобрительно о плане высказались лидеры Великобритании и Франции. Эти страны в последнее время давили на Израиль, чтобы его войска ограничили боевые действия в Секторе Газа. В частности, для этого они начали очередную волну признания Палестины государством. Впрочем, это не очень повлияло на Израиль, ведь само признание является чисто символическим жестом.

С совместным заявлением по этому поводу также выступили министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта.

Очевидно, в дальнейшем от ХАМАС стоит ожидать торга по отдельным пунктам плана. Источник Sky News Arabia отметил, что группировка имеет ряд вопросов по плану. ХАМАС попросил катарского посредника уточнить гарантии прекращения войны после освобождения израильских заложников, а также предоставить четкий график вывода войск Израиля из Газы. Кроме того, ХАМАС хочет заверения, что лидеры движения за рубежом не станут целями атак.

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил Reuters, что план является "полностью предвзятым к Израилю" и навязывает "невозможные условия", направленные на ликвидацию группировки.

В то же время чиновник, знакомый с переговорами, сообщил, что представители ХАМАС рассмотрят план "добросовестно и предоставят ответ".

Неназванный арабский дипломат отметил The Times of Israel, что будет трудно убедить ХАМАС принять предложение США в его нынешнем виде, учитывая, что это заставит группировку отказаться от всех своих рычагов влияния: освободить всех оставшихся заложников в течение первых 72 часов после соглашения, при этом сначала обеспечив лишь частичный вывод израильских войск.

Чиновник считает, что ХАМАС, вероятно, отреагирует минимум через несколько дней, после чего, попытается подать собственные поправки, как это сделал Нетаньяху.

Возможности для Израиля

В общем, план устраивает Израиль. Тем более, что в ходе визита в Вашингтон Нетаньяху удалось отстоять некоторые пункты плана в пользу Израиля, сообщает The Times of Israel. В частности, речь идет о выводе войск из Сектора Газа. Израильские войска смогут оставаться в части анклава, пока Международные стабилизационные силы не будут готовы к развертыванию и полноценной операции по разоружению ХАМАС. Также Нетаньяху удалось добавить к пункту об амнистии членов группировки обязательства сложить оружие и уничтожить военную инфраструктуру.

Среди прочего, план очерчивает для израильского общества и армии хотя бы какую-то политическую перспективу завершения войны, отметил Данилов.

"Я уверен, что Генштаб давал не одну докладную записку военному кабинету Израиля о том, что надо немедленно завершать, потому что вести войну без политического плана – это очень разрушительно и для самой армии, и государства Израиль, как такового. Никакая армия не хочет выполнять полицейские функции и воевать вечно", – подчеркнул эксперт.

План уже раскритиковали ультраправые партнеры Нетаньяху по правящей коалиции, но о своей поддержке и готовности "подставить плечо" заявили лидеры центристской оппозиции. Однако, "на столе" до сих пор остаются все варианты.

"Если ХАМАС отвергнет ваш план, господин Президент (Трамп - ред.), или если они якобы согласятся с ним, а потом сделают все, чтобы саботировать его, то Израиль завершит дело самостоятельно. Это можно сделать легким путем, или тяжелым путем, но это будет сделано", – заявил Нетаньяху на совместной с Трампом пресс-конференции.

Однако в таком случае Израиль будут ждать новые вызовы в отношениях с европейскими странами. О перспективе ввести торговые или санкционные ограничения против Израиля говорят уже не первый месяц. Впрочем, это может быть не такой уж и высокой платой за уничтожение группировки, отрицающей само право Израиля на существование.