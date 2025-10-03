Трамп выставил ХАМАС последний дедлайн с ультиматумом: мирная сделка или "ад"
ХАМАС должен согласиться на американский мирный план до 18:00 воскресенья по вашингтонскому времени. Если этого не произойдет, на боевиков "обрушится ад".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
Трамп подчеркнул, что ХАМАС на протяжении многих лет "был безжалостной и насильственной угрозой" на Ближнем Востоке. Из-за действий боевиков 7 октября в Израиле погибли младенцы, женщины, дети, пожилые люди и не только.
В ответ на такое нападение более 25 000 террористов уже были ликвидированы.
"Большинство оставшихся окружены и военным образом пойманы в ловушку, ожидая лишь моего приказа "вперед", чтобы их жизни были быстро прекращены. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и вы будете обнаружены и убиты", - добавил президент.
Он призвал палестинцев немедленно покинуть район активных боевых действий и отправиться в более безопасные части Сектора Газа. Трамп пообещал оказать таким людям помощь.
"К счастью для ХАМАС, им будет предоставлен последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые государства Ближнего Востока и соседних регионов, вместе с США, при поддержке Израиля согласились на мир... Освободите заложников, всех, включая тела погибших, сейчас! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью к 18:00 по времени Вашингтона (01:00 27 сентября по киевскому времени - ред.)", - добавил президент.
Американский лидер подчеркнул, что если соглашение не будет достигнуто, на ХАМАС "обрушится ад, невиданный прежде".
Мирный план Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время визита в Вашингтон премьера Израиля Биньямина Нетаньяху представил мирный план по Сектору Газа.
План предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, вывод израильских войск из Сектора Газа и не только.
Пока что боевики ХАМАС так и не согласились на такую инициативу, хоть Трамп 30 сентября и заявлял, что дает на ответ 3-4 дня.