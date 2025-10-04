Трамп заявил о "мире на Ближнем Востоке" и обратился к Израилю со срочным призывом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру, и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников и открыть путь к мирным переговорам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в Truth Social.

В своей заметке он выразил убеждение, что боевики ХАМАС "готовы к длительному миру", поэтому призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа. Это, по словам Трампа, нужно, чтобы обеспечить безопасное и быстрое освобождение заложников.

"Исходя из заявления, которое только что обнародовал ХАМАС, я считаю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников. Сейчас делать это слишком опасно", - написал Трамп.

По его словам, уже начались переговоры относительно деталей потенциальных договоренностей. Трамп подчеркнул, что речь идет не только об урегулировании ситуации в Газе, а о "давно желанном мире на всем Ближнем Востоке".

"Мы уже ведем обсуждение деталей, которые нужно согласовать. Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на Ближнем Востоке", - добавил Трамп.

Заявление Трампа появилось на фоне продолжающейся военной операции Израиля в Секторе Газа, которая усилилась после ряда атак ХАМАС. Вопрос освобождения заложников, захваченных во время нападений, остается одним из главных вызовов для международной дипломатии.