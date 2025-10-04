ua en ru
ХАМАС должен шевелиться: Трамп сделал заявление о прекращении боев в Газе

США, Суббота 04 октября 2025 20:08
ХАМАС должен шевелиться: Трамп сделал заявление о прекращении боев в Газе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Секторе Газа. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают", - написал Трамп.

Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться со справедливостью".

Отметим, что 3 октября Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс принять его мирный план по Сектору Газа. После этого Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру.

Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа.

Дональд Трамп Израиль Сектор Газа
