ХАМАС должен шевелиться: Трамп сделал заявление о прекращении боев в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Секторе Газа. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают", - написал Трамп.
Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться со справедливостью".
Отметим, что 3 октября Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс принять его мирный план по Сектору Газа. После этого Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру.
Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа.