Не несите это на могилки: священник объяснил, что на самом деле запрещено на кладбище на Проводы

На Проводы некоторые из украинцев могут придерживаться традиции "угощений" у могил. Однако на самом деле вести себя на кладбище в поминальные дни нужно совсем по-другому.

Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик .

Какие народные традиции на кладбище - неприемлемы

Ежегодно в период поминальных дней после Пасхи украинцы пытаются посетить кладбище, чтобы побыть у могил родных и близких людей, почтить их память.

При этом во многих населенных пунктах принято приносить туда еду (в частности паски и пасхальные яйца) и напитки (не только безалкогольные).

Некоторые считают также, что с умершими нужно "делиться" теми или иными вкусностями или даже алкоголем - оставляя на могилках "гостинцы".

"В эти дни (в период Проводов, - Ред.) люди приходят очень часто на кладбище... И они - что? Пируют", - признал священник.

В то же время это, по его словам, "не приносит никакой пользы".

"Это - неприемлемо. Это, знаете, такие Языческие тризны (древние обряды восточных славян, включавшие пиры, песни, танцы и даже военные игры или соревнования в честь умершего, - Ред.)", - подчеркнул Бобик.

Он рассказал, что такие народные традиции "возродились еще в советские времена и не имеют ничего общего с христианством".

"Это не имеет ничего общего с христианством. Именно пиршество, или выпивка, или устраивание пикников. И никакой пользы это не принесет", - констатировал настоятель храма.

Кладбище - не место для пикников (инфографика: РБК-Украина)

Он добавил, что так же неуместно оставлять на кладбище "гостинцы". И тем более - собирать их потом с могилок.

"Мы знаем, что кладбище - это не место для пикника. И не нужно оставлять какие-то там продукты на могилах", - сообщил отец Иван.

Лучше, по его словам, эти продукты на самом деле раздать нуждающимся - людям, которые в этом нуждаются. Ведь "это принесет больше пользы".

"Вообще не нужно класть на могилках еду... И тем более - забирать ("гостинцы" с могилок, - Ред.). Ведь потом эта еда... будет портиться. Мы же не знаем, сколько дней там она уже стоит на том кладбище. Может это - уже испорченная еда? А мы ее взяли, съели и отравились", - добавил Бобик.

Другая важная рекомендация Церкви - не нести на кладбище искусственные цветы или другие ненужные пластиковые изделия.

"На кладбищах нужны живые цветы. Или же можно засеять травой - чтобы был газон на могиле", - подчеркнул священник.

Итак, исходя из вышесказанного, на кладбища в поминальные дни не нужно на самом деле носить ни продукты (еду или напитки), ни искусственные цветы (венки или другие декорации).

Как правильно вести себя на кладбище после Пасхи

Бобик рассказал, что поскольку "пировать на кладбище - языческая традиция", лучше в период поминальных дней после Пасхи вести себя на кладбище так:

прийти с хорошим настроением после богослужения в храме;

поздороваться с усопшими - сказать им: "Христос Воскрес!";

зажечь свечу или лампаду (важен именно "живой" огонь);

прочитать молитву (помолиться за умерших);

поделиться с ними радостью Светлого Христова Воскресения;

пожелать душам Царства небесного;

вспомнить о тех или иных добрых событиях из жизни умершего (или умерших).

Священник уточнил, что можно, в частности, прочитать молитву "Отче наш".

"Или другую молитву, или 90-й псалом (который прославляет Божью защиту и опеку над теми, кто уповает на Него, - Ред.)", - добавил отец Иван.

Кроме того, можно прочитать такую короткую молитву: "Упокой, Господи, душу раба Твоего (или рабы Твоей)... Прости ему (ей) все грехи вольные и не вольные. Даруй ему (ей) Царство Небесное и сотвори ему (ей) вечную память".

"Это - больше пользы принесет", - подытожил настоятель храма.