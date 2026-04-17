Проводы 2026: как правильно молиться за умерших и что нести в церковь на панихиду

В период Проводов в храмах Православной церкви Украины проводят особые поминальные богослужения, во время которых верующие вспоминают умерших родных.

Как проводятся поминальные богослужения в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Главное: Особые службы: На Проводы (воскресенье, понедельник, вторник) в храмах ПЦУ совершают панихиды - специальные молитвы за упокой душ.

Какие службы проводят на Проводы

По словам священника, в эти дни в храмах совершаются специальные богослужения - панихиды.

"Проводятся богослужения. Воскресенье, понедельник, вторник... В это время у нас такие - поминальные, особые служения в храмах. Панихиды это называется", - пояснил он.

Именно во время панихид верующие молятся за упокой душ умерших.

Как правильно подавать записки "за упокой"

В храмах обычно есть специальные бланки для поминальных записок. В них верующие могут вписать имена умерших. Священник отмечает, что четких правил по количеству имен или поколений нет.

"Можно вспоминать ближайших родных, которых человек помнит. Нет каких-то конкретных предписаний - к какому роду или поколению нужно молиться", - пояснил настоятель.

В то же время он подчеркнул, что важно помнить свой род и по возможности вспоминать даже предков.

Что приносят в храм

В качестве добровольного пожертвования на панихиду верующие чаще всего приносят хлеб, масло, иногда - кагор. Эти продукты используются во время богослужений.

При этом священник отметил, что традиции могут отличаться в зависимости от храма, поэтому стоит ориентироваться на местные обычаи.