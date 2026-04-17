ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Проводы 2026: как правильно молиться за умерших и что нести в церковь на панихиду

06:40 17.04.2026 Пт
2 мин
Кого нужно вписывать в поминальные записки?
aimg Татьяна Веремеева
Проводы 2026: как правильно молиться за умерших и что нести в церковь на панихиду Фото: Как правильно поминать умерших на проводы? (Getty Images)

В период Проводов в храмах Православной церкви Украины проводят особые поминальные богослужения, во время которых верующие вспоминают умерших родных.

Как проводятся поминальные богослужения в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Читайте также: Как молиться за без вести пропавших воинов: священник дал важный совет украинцам

Главное:

  • Особые службы: На Проводы (воскресенье, понедельник, вторник) в храмах ПЦУ совершают панихиды - специальные молитвы за упокой душ.
  • Поминальные записки: Верующие могут вписывать в бланки имена ближайших родных; четких ограничений по количеству поколений или имен не существует.
  • Родовая память: Священник рекомендует по возможности упоминать даже дальних предков, которых человек помнит.
  • Пожертвования: В храм на панихиду традиционно приносят хлеб, масло или кагор, используемые для нужд богослужений.
  • Местные обычаи: Традиции пожертвований могут разниться, поэтому настоятель советует ориентироваться на правила конкретного прихода.

Какие службы проводят на Проводы

По словам священника, в эти дни в храмах совершаются специальные богослужения - панихиды.

"Проводятся богослужения. Воскресенье, понедельник, вторник... В это время у нас такие - поминальные, особые служения в храмах. Панихиды это называется", - пояснил он.

Именно во время панихид верующие молятся за упокой душ умерших.

Как правильно подавать записки "за упокой"

В храмах обычно есть специальные бланки для поминальных записок. В них верующие могут вписать имена умерших. Священник отмечает, что четких правил по количеству имен или поколений нет.

"Можно вспоминать ближайших родных, которых человек помнит. Нет каких-то конкретных предписаний - к какому роду или поколению нужно молиться", - пояснил настоятель.

В то же время он подчеркнул, что важно помнить свой род и по возможности вспоминать даже предков.

Что приносят в храм

В качестве добровольного пожертвования на панихиду верующие чаще всего приносят хлеб, масло, иногда - кагор. Эти продукты используются во время богослужений.

При этом священник отметил, что традиции могут отличаться в зависимости от храма, поэтому стоит ориентироваться на местные обычаи.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в период поминовения умерших важно не только посещать кладбище, но и участвовать в церковных таинствах - исповеди и причастии. Именно через укрепление веры и приближение к Богу человек, по церковному учению, может лучше помочь душам умерших и пережить потерю.

Также мы писали, когда нужно убирать кладбище.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха Радоница Церковный календарь Поминальные субботы
Новости
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы