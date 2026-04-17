Проводы 2026: как правильно молиться за умерших и что нести в церковь на панихиду
В период Проводов в храмах Православной церкви Украины проводят особые поминальные богослужения, во время которых верующие вспоминают умерших родных.
Как проводятся поминальные богослужения в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
Главное:
- Особые службы: На Проводы (воскресенье, понедельник, вторник) в храмах ПЦУ совершают панихиды - специальные молитвы за упокой душ.
- Поминальные записки: Верующие могут вписывать в бланки имена ближайших родных; четких ограничений по количеству поколений или имен не существует.
- Родовая память: Священник рекомендует по возможности упоминать даже дальних предков, которых человек помнит.
- Пожертвования: В храм на панихиду традиционно приносят хлеб, масло или кагор, используемые для нужд богослужений.
- Местные обычаи: Традиции пожертвований могут разниться, поэтому настоятель советует ориентироваться на правила конкретного прихода.
Какие службы проводят на Проводы
По словам священника, в эти дни в храмах совершаются специальные богослужения - панихиды.
"Проводятся богослужения. Воскресенье, понедельник, вторник... В это время у нас такие - поминальные, особые служения в храмах. Панихиды это называется", - пояснил он.
Именно во время панихид верующие молятся за упокой душ умерших.
Как правильно подавать записки "за упокой"
В храмах обычно есть специальные бланки для поминальных записок. В них верующие могут вписать имена умерших. Священник отмечает, что четких правил по количеству имен или поколений нет.
"Можно вспоминать ближайших родных, которых человек помнит. Нет каких-то конкретных предписаний - к какому роду или поколению нужно молиться", - пояснил настоятель.
В то же время он подчеркнул, что важно помнить свой род и по возможности вспоминать даже предков.
Что приносят в храм
В качестве добровольного пожертвования на панихиду верующие чаще всего приносят хлеб, масло, иногда - кагор. Эти продукты используются во время богослужений.
При этом священник отметил, что традиции могут отличаться в зависимости от храма, поэтому стоит ориентироваться на местные обычаи.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в период поминовения умерших важно не только посещать кладбище, но и участвовать в церковных таинствах - исповеди и причастии. Именно через укрепление веры и приближение к Богу человек, по церковному учению, может лучше помочь душам умерших и пережить потерю.
