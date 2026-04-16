"Языческие тризны": почему нельзя есть и пить на кладбище на Проводы - блиц со священником

Традиция готовиться к поминальным дням сразу после Пасхи является привычной для многих украинцев. Однако когда именно нужно идти в храм или на кладбище, и стоит ли туда что-то приносить - могут знать на самом деле не все.

Об особенностях периода Проводов в православной традиции и как на самом деле нужно поминать умерших, рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик .

Главное: Разные названия : в народе поминальные дни могут упоминать как "Гробки", "Проводы", "Радоница", "Радуница", даже "Деды" или "Гробы", тогда как для Церкви речь идет о "Поминовении умерших".

: в народе поминальные дни могут упоминать как "Гробки", "Проводы", "Радоница", "Радуница", даже "Деды" или "Гробы", тогда как для Церкви речь идет о "Поминовении умерших". Когда ходить в храм и на кладбище : в целом ПЦУ поминает умерших на вторую неделю после Пасхи, хотя не запрещается делать это и на Фомино воскресенье.

: в целом ПЦУ поминает умерших на вторую неделю после Пасхи, хотя не запрещается делать это и на Фомино воскресенье. Смысл Проводов : поминальные дни после Пасхи проходят в радости Светлого Христова Воскресения, с молитвами за умерших и осознанием, что смерть - лишь временная разлука.

: поминальные дни после Пасхи проходят в радости Светлого Христова Воскресения, с молитвами за умерших и осознанием, что смерть - лишь временная разлука. Как поминать правильно : в период Радоницы важно помолиться в храме, подать записку "за упокой", посетить кладбище и почтить усопших фразой "Христос Воскрес" и молитвой.

: в период Радоницы важно помолиться в храме, подать записку "за упокой", посетить кладбище и почтить усопших фразой "Христос Воскрес" и молитвой. Чего делать нельзя : лишняя для христиан языческая традиция (которая не приносит пользы душе) - "пиры" или "пикники" на кладбище, "гостинцы" на могилках. Нужно отказаться также от искусственных цветов.

: лишняя для христиан языческая традиция (которая не приносит пользы душе) - "пиры" или "пикники" на кладбище, "гостинцы" на могилках. Нужно отказаться также от искусственных цветов. Особый случай : за воинов, пропавших без вести, стоит молиться как за живых.

: за воинов, пропавших без вести, стоит молиться как за живых. Подготовка к Проводам: убирать на кладбищах не стоит в воскресенье и на праздники.

– Как называют поминальные дни после Пасхи в народе и в церковной традиции?

– В народе очень часто мы говорим "Гробки", "Проводы"... Даже есть традиция - говорят "Деды", "Гробы"... Это все - народные такие наши слова.

Название "Проводы" - происходит от слова "проведать".

А вообще, в церковном упоминании, более правильным является "Поминовение умерших".

– Что такое Радоница? Откуда происходит такое название Проводов и что означает?

– Название "Радоница" или "Радуница" происходит от слова "радость"... О нем упоминается еще в летописях.

То есть это - старинное славянское название поминовения умерших. Особое время для этого.

Вторая неделя после Пасхи - это особый период, когда мы поминаем всех от века усопших христиан, наших родных, близких.

Но мы их поминаем не в скорби, не в какой-то печали, не без надежды. А в радости Воскресения Христова.

Потому что смерть - не есть конец. А переход к жизни другой, к жизни вечной.

Мы знаем, что душа является живой. Поэтому у Бога - все живые. Бог же не является Богом мертвых, но живых. Это нам говорит святой апостол евангелист Лука.

– Чем отличается период Проводов от поминальных суббот, установленных Церковью?

– Если вспомнить поминальные субботы, установленные в Церкви, то они больше носят такой, покаянный характер.

Тогда как время пасхальное - период этих поминок, особенно Проводное воскресенье - это радость Воскресения.

И с этой радостью мы идем - посещаем (храмы или могилки, - Ред.). Делимся этой радостью с нашими умершими.

– Почему некоторые считают, что Радоница приходится на 9-й день после Пасхи? Откуда взялась эта традиция и придерживается ли ее ПЦУ сейчас?

– Мы не особо поминаем именно в 9-й день... Но в церковных календарях московской патриархии встречается именно традиция Радоницы во вторник Фоминой недели (2-й недели после Пасхи, - Ред.).

То есть традиция поминовения умерших 9-го дня - во вторник Фоминой недели - перешла из российского календаря.

В нашей церкви мы отказались от этой традиции, что "именно во вторник Радоница". И решением Священного синода от 14 июля 2024 года было установлено поминать на вторую неделю после Пасхи.

Поминальные дни по календарю ПЦУ - вторая неделя после Пасхи (инфографика: РБК-Украина)

– Можно ли сказать, что есть "правильный" или "неправильный" день для поминовения? Когда на самом деле украинцам уместно ходить на кладбище?

– Поминать умерших можно от Фоминого воскресенья. То есть воскресенье, понедельник, вторник... Всю неделю можно поминать.

В разных регионах Украины это происходит по-разному. В соответствии с местными традициями.

Есть даже местные традиции, что сразу на следующий день после Пасхи - с понедельника - уже начинают поминать.

Поэтому бывает по-разному, в зависимости от местных традиций.

Но в целом наша церковь, Православная Церковь Украины... Согласно решению Священного синода - было установлено поминать во вторую неделю после Пасхи.

– В действующем православном календаре особое поминовение умерших под названием Проводы приходится в период со второго после Пасхи понедельника. Почему тогда допускается ходить на кладбище раньше - с Фоминого воскресенья?

– Почему начинается (поминовение умерших, - Ред.) с воскресенья?

Потому что, скажем так, в понедельник или вторник - не все люди смогут прийти на богослужение, в храм, или посетить могилки на кладбище.

Поэтому есть такое, что именно в воскресенье уже можно приходить и поминать. Во второе воскресенье после Пасхи.

– Как именно стоит поминать усопших родных и близких в период Проводов?

– Мы, прежде всего, должны прийти в храм и помолиться. Принять участие в Божественной литургии. Подать записку (с именем или именами усопших людей, - Ред.).

Помолиться, пойти на кладбище. Поздороваться там с умершими, поделиться с ними радостью Светлого Христова Воскресения.

Сказать им: "Христос Воскрес!".

И, конечно, за них также там помолиться. Вспомнить какие-то события из жизни, например.

– Что происходит в период Проводов в храмах ПЦУ, есть ли особые церковные традиции?

– Проводятся богослужения. Воскресенье, понедельник, вторник...

В это время у нас такие - поминальные, особые служения в храмах.

Панихиды это называется - один из видов богослужений. Панихиды служатся в храмах.

– Существуют ли "правила" составления поминальных записок ("за упокой"), которые можно подать в храме? Обязательно ли упоминать десятки имен умерших родственников из разных поколений?

– В каждом почти храме есть соответствующие записочки. Человек приходит и пишет записку.

Здесь уже, я думаю, можно вспоминать ближайших родных, которых человек помнит. Которых может записать.

Нет каких-либо конкретных предписаний - до какого рода или поколения нужно молиться.

Мы должны помнить свой род. Поэтому если человек помнит своих дедов, прадедов - это прекрасно. Можно поминать.

– Что чаще всего принято приносить в храм на панихиду (как добровольное пожертвование)?

– Обычно это может быть хлеб и растительное масло.

Иногда приносят также кагор (сладкое крепленое красное вино, - Ред.).

И это - используется во время богослужений в храме.

Но в каждом храме по-разному бывает. Поэтому, опять же, все относительно.

– Как лучше всего вспоминать в молитвах воинов, защитников Украины, пропавших без вести? Стоит ли их "поминать" и тем более заказывать панихиду?

– Поскольку мы точно не уверены, погиб ли человек или он жив... Лучше, по моему мнению, молиться за него как за живого. Ведь мы до конца этого не знаем.

Даже если воин на самом деле погиб, а человек молится как за живого... Здесь мы должны понимать главное, что у Бога - все живые. Потому что душа является живой.

Поэтому молиться как за живого - в этом ничего нет такого опасного или страшного. Молитва должна быть в любом случае.

То есть в такой ситуации, пока мы не убедились, что человек погиб, молиться за него нужно как за живого.

Молитва важна для человека в любом случае (инфографика: РБК-Украина)

– Можно ли поминать на Радоницу людей, которые не были крещены?

– Когда человек принимает Таинство Крещения, он становится членом Церкви. То есть если человек некрещеный, он им не является.

Однажды, еще в первые времена, был римский император Нерон. Он очень ненавидел христиан и по сути был некрещеным, не был христианином.

Но один из святых за этого императора молился. Потому что император до этого проявил такую, знаете, милостыню, сострадание к одной вдове.

И ему, этому святому, было такое откровение: "Твоя молитва услышана, но больше так не делай".

– А позволяет ли Церковь молиться за человека, если он покончил с собой?

– Церковь с осторожностью относится к молитве за самоубийц.

Не совершает полного церковного поминовения таких людей.

Однако разрешается частная молитва. С упованием на Божье милосердие.

– Если говорить о Проводах на кладбище - нужно ли приносить туда еду, напитки? Уместна ли народная традиция "делиться" с умершими пасками, крашанками, конфетами или какими-то другими вкусностями?

– В эти дни (в период Проводов, - Ред.) люди приходят очень часто на кладбище... И они - что? Пируют.

Но это не приносит никакой пользы. Это неприемлемо.

Это, знаете, такие Языческие тризны (древние обряды восточных славян, включавшие пиры, песни, танцы и даже военные игры или соревнования в честь умершего, - Ред.)

Они (такие народные традиции, - Ред.) возродились еще в советские времена и не имеют ничего общего с христианством.

– Стоит ли брать на кладбище алкоголь, чтобы "поднять рюмку" за родных или "угостить" усопших?

– Это не имеет ничего общего с христианством.

Именно пиршество, или выпивка, или устраивание пикников.

И никакой пользы это не принесет.

– Как правильно вести себя на кладбище в период Проводов с точки зрения церковных традиций?

– Пировать на кладбище - языческая такая традиция.

Лучше прийти на кладбище, прочитать молитву. Пожелать душам Царства небесного.

Зажечь свечу или лампаду.

Вспомнить какие-то добрые события из жизни умершего.

Прочитать молитву "Отче наш", или другую молитву, или 90-й псалом (который прославляет Божью защиту и опеку над теми, кто уповает на Него, - Ред.)

Или просто короткую молитву: "Упокой, Господи, душу раба Твоего (или рабы Твоей)... Прости ему (ей) все грехи вольные и не вольные. Даруй ему (ей) Царствие Небесное и сотвори ему (ей) вечную память".

Это - больше пользы принесет.

Молитва полезнее для души, чем "пир" на кладбище (инфографика: РБК-Украина)

– Запрещено ли сейчас приносить на кладбище искусственные цветы или другие пластиковые изделия? Как к этому относится Церковь?

– На кладбищах нужны живые цветы. Или же можно засеять травой - чтобы был газон на могиле.

Если мы будем оставлять (на могилках, - Ред.) пластиковые цветы. Или, например, другие какие-то вещи приносить... Пластик, мы знаем, долго разлагается. Около 100-150 лет нужно, чтобы пластик разложился.

Это - загрязнение окружающей среды. И как следствие - потом мы видим, что очень много болеют дети, взрослые. Вследствие этого всего. Нашего отношения к окружающей среде и к будущим поколениям.

Это - и рекомендации (Церкви, - Ред.), и пожелания.

Но ситуация зависит от конкретного региона.

Например, у нас (в городе Бровары Киевской области, - Ред.) есть Духовный совет. Такое объединение конфессий нашего города, где мы этот вопрос поднимали, обсуждали и говорили, чтобы люди не несли искусственных цветов на кладбище.

Но все равно люди несут. Не так легко это все искоренить. Тем более для кого-то это - коммерция.

Я знаю, например, на Западной Украине некоторые священнослужители (особенно в селах), уже избавились от этой традиции насчет пластиковых цветов.

Но в городах - это труднее, потому что там много храмов. Не так все легко.

А на таком, сельском уровне, это возможно сделать.

– Некоторые могут приносить на могилки электрические свечи вместо восковых или парафиновых, поскольку они "не гаснут на ветру". Уместна ли такая "замена"?

– Свеча, знаете... восковая свеча или лампадка - это живой огонь.

А электрическая свеча - не живой огонь.

Поэтому, я думаю, что мы должны для своих родных все сделать так, чтобы было настоящее, живое.

– Уместно ли оставлять на могилках "гостинцы", как это принято в некоторых населенных пунктах?

– Мы знаем, что кладбище - это не место для пикника.

И не нужно оставлять какие-либо там продукты на могилах.

Лучше эти продукты на самом деле раздать нуждающимся. Людям, которые в этом нуждаются. Это принесет больше пользы.

Вообще не нужно класть на могилках еду... И тем более - забирать ("гостинцы" с могил, - Ред.).

Ведь потом эта еда... будет портиться. Мы же не знаем, сколько дней там она уже стоит на том кладбище. Может это - уже испорченная еда? А мы ее взяли, съели и отравились.

– В чем настоящий смысл поминовения родных и близких на кладбище на Радоницу?

– Мы идем на кладбище для того, чтобы поделиться радостью с теми, кто отошел. Ведь смерть - это такая, временная разлука.

Мы знаем, что Христос Воскрес, так? Он победил смерть.

И мы все также умрем, но воскреснем. И верит ли человек в это или не верит - зависит не от нашей веры, а от Всемогущего Бога.

Люди не верили, скажем, что будет Всемирный потоп (описанный в Ветхом завете). Потоп таки был. Праведный Ной предупреждал, и он произошел.

Или первые люди - Адам и Ева - не верили, что умрут, если съедят запретный плод с дерева. Но они съели и умерли. Прежде всего - духовно, а потом - и телесно.

Человек может не верить в смерть, но он все равно умрет... Так же веришь ли ты в воскресение мертвых или не веришь... зависит не от тебя, а зависит от Бога.

Если Бог сказал, значит так и будет. Божье слово - твердое.

И мы не должны бояться воскресения мертвых. Но должны думать, где мы будем после этого всеобщего воскресения - вечно страдать или вечно счастливо жить в Божьем Царстве с Богом.

Это зависит от нас. Как мы здесь и сейчас живем.

Следовательно, мы идем на кладбище для того, чтобы засвидетельствовать нашу веру в Воскресение и жизнь после смерти. И помолиться за наших умерших.

– Если говорить о подготовке к поминовению родных, можно ли убирать на кладбище в Проводную неделю? Есть ли для этого "запретные" дни?

– Убирать, по моему мнению, не нужно в воскресенье и на праздники. А уже в будние дни - убирать можно.

Это важно. Это, так сказать, проявление нашего отношения. Которое должно быть полно уважения, чистоты и достоинства.

Поэтому убирать в эти дни, я думаю, можно. Не может быть все замусорено на кладбище.

– Как помянуть усопших тем украинцам, которые не имеют физической возможности сходить на кладбище (в частности, учитывая ситуацию с безопасностью)?

– Если там, где живут люди, рядом есть храм - они могут зайти в храм (если для них это безопасно).

Принять участие в богослужении. Важно, чтобы человек присутствовал во время этой поминальной молитвы, во время поминального служения.

Подать записку, помолиться.

Можно и дома - в частной своей молитве - также помянуть, помолиться.

В эти дни нужно вспомнить наших родных и близких, павших украинских защитников... Всех, кто невинно погиб от войны. Чтобы позаботиться об их вечности.

Необходимо проявлять заботу о них. Ведь им не нужно "хулиганство" на кладбище, а нужны молитва, милостыня и любовь.

Мы расстались с нашими умершими, но в надежде на новую встречу с ними во время воскресения из мертвых.

– Как могут отметить период Проводов "с пользой", но без похода в храм люди, которые находятся в эвакуации или за границей?

– Они могут помолиться в своих личных, частных молитвах.

В нашем поминовении должна быть молитва, в первую очередь, конечно.

Но также, поминая умерших, мы можем совершать дела милосердия. И они принесут большую пользу.

Добрые дела ради усопших - это такая, духовная польза.

Это, например, милостыня, помощь нуждающимся, больным... Поддержка больных в больницах, или поддержка детей в детских домах, или пожилых людей. И, опять же, поддержка Вооруженных сил Украины.

Это - каждый человек может сделать.

И такие дела - действительно проявление нашей любви, которое приносит пользу нашим умершим.

– Как объяснить детям смысл Проводов, чтобы не напугать их темой смерти?

– Я считаю, что об этом нужно говорить открыто. Хотя, конечно, все зависит от возраста.

В качестве сравнения можно привести пример цветка, растения.

Он что? Начинает расти, цветет, а потом отцветает, засыхает и все.

Так же и человек. Он тоже рождается, воспитывается, живет. Проходит время и человек переходит в другую жизнь. Ведь смерть - это переход. Но душой он остается живым.

Стоит учитывать возраст детей, но необходимо говорить им правду.

– Обязательно ли исповедоваться, чтобы поминать умерших в период Проводов?

– Очень много людей приходят в церковь, когда кого-то теряют. И такой у них есть к этому порыв. К Церкви, к Богу... Поскольку им очень трудно в это время, в этот период.

И это действительно важно. Когда человек будет ближе к Богу, будет больше утверждаться в вере, тогда он сможет больше помочь и умершему.

А как человек может быть ближе к Богу? Исповедоваться, причащаться... Что такое покаяться? Это - вернуться к Богу, вернуться в Церковь, измениться, исправиться.

Причастие - это "сопричастие - соединение" со Христом. Такая личная встреча с Иисусом Христом, которая меняет нашу жизнь.

И когда мы ближе к Богу, тогда можем и больше помочь нашим умершим.