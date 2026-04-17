На Проводы никаких слез? Чем Радоница отличается от поминальных суббот - ответ священника

11:14 17.04.2026 Пт
Поминальные дни после Пасхи - особый период, имеющий собственный "характер"
aimg Ирина Костенко
Радоница после Пасхи имеет собственные традиции (фото иллюстративное: Getty Images)

Посещение на кладбище могил усопших родных часто воспринимается как время для грусти и покаяния. Но на Проводы наше настроение на самом деле должно быть совсем другим.

Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Чем Проводы отличаются от поминальных суббот

Священник рассказал, что период поминальных дней после Пасхи - так называемых Проводов (известных в народе также как Гробки или Радоница) - существенно отличается по настроению от поминальных суббот, установленных Церковью.

"Если вспомнить поминальные субботы, установленные в Церкви, то они больше носят такой, покаянный характер", - объяснил он.

Между тем пасхальный период поминовения умерших (особенно Проводное воскресенье) - это "радость Воскресения".

"Вторая неделя после Пасхи - это особый период, когда мы поминаем всех от века усопших христиан, наших родных, близких. Но мы их поминаем не в скорби, не в какой-то грусти, не без надежды. А в радости Воскресения Христова", - сообщил Бобик.

Он напомнил, что "смерть - не конец, а переход к жизни другой, к жизни вечной".

"И с этой радостью мы идем - посещаем (храмы или могилки, - Ред.). Делимся этой радостью с нашими умершими", - добавил настоятель храма.

На Проводы никаких слез? Чем Радоница отличается от поминальных суббот - ответ священникаВторая неделя после Пасхи - особый период (инфографика: РБК-Украина)

Как можно поминать усопших в период Проводов

В целом поминать умерших в период Проводов после Светлого Христова Воскресения лучше всего (по церковной традиции) в храме и на кладбище.

"Мы, прежде всего, должны прийти в храм и помолиться. Принять участие в Божественной литургии. Подать записку (с именем или именами усопших людей, - Ред.)", - рассказал Бобик.

Помолившись, по его словам, нужно пойти на кладбище.

"Поздороваться там с умершими, поделиться с ними радостью Светлого Христова Воскресения. Сказать им: "Христос Воскрес!", - посоветовал священник.

У могил усопших родных и близких, добавил он, также нужно помолиться.

При этом стоит поставить свечу или лампадку, а также "вспомнить какие-то события из жизни".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
