Главная » Жизнь » Общество

Подготовка к Проводам: священник ПЦУ объяснил, когда на кладбище лучше не убирать

18:26 16.04.2026 Чт
Правда ли, что в некоторые дни уборка могилок - "под запретом"?
aimg Ирина Костенко
Уборка на кладбище - важный этап подготовки к Проводам (фото иллюстративное: Getty Images)

Существует немало народных верований о том, в какие дни нельзя приводить в порядок могилы родных и близких накануне Радоницы. Однако на самом деле все довольно просто.

Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Читайте также: Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ

В какие дни на кладбище лучше не убирать

Священник рассказал, что убирать на кладбище (особенно накануне поминальных дней, которые наступают после Пасхи) - очень важно.

Ведь это, прежде всего, "проявление нашего отношения" к усопшим родным и близким.

Он уточнил, что речь идет об отношении, полном:

  • уважения;
  • чистоты;
  • достоинства.

"Убирать, по моему мнению, не нужно в воскресенье и на праздники", - поделился Бобик.

Между тем в будние дни, по его словам, убирать могилки на кладбище можно.

"Не может быть все замусорено на кладбище. Поэтому убирать в эти дни, я думаю, можно", - констатировал настоятель храма.

Подготовка к Проводам: священник ПЦУ объяснил, когда на кладбище лучше не убиратьКладбища не должны быть замусоренными (инфографика: РБК-Украина)

Зачем украинцы ходят на кладбище на Проводы

В целом, по словам Бобика, в период поминальных дней люди идут на кладбище для того, чтобы "поделиться радостью с теми, кто отошел".

"Ведь смерть - это такая, временная разлука. Мы знаем, что Христос Воскрес, да? Он победил смерть. И мы все также умрем, но воскреснем", - напомнил он.

В то же время священник подчеркнул, что бояться воскресения мертвых не нужно.

"Но должно думать, где мы будем после этого всеобщего воскресения - вечно страдать или вечно счастливо жить в Божьем Царстве с Богом. Это зависит от нас. Как мы здесь и сейчас живем", - объяснил он.

Следовательно, православные украинцы ходят к могилам усопших на Проводы для того, чтобы:

  • поделиться радостью Христова Воскресения;
  • засвидетельствовать свою веру в Воскресение и жизнь после смерти;
  • помолиться за умерших.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дни апреля самые важные для украинцев по календарю ПЦУ.

Кроме того, мы объясняли, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.

Читайте также, что людей просят не нести на кладбища Киева.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы