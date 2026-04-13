Подготовка к поминальным дням: что людей просят не нести на кладбища Киева

13:14 13.04.2026 Пн
2 мин
От некоторых привычных для многих украинцев традиций - время отказываться, чтобы уберечь природу
aimg Ирина Костенко
Подготовка к Проводам - особое время для многих украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

После Пасхи наступает время готовиться к поминальным дням. Поэтому жителям и гостям Киева посоветовали, чего на кладбище в этом году лучше не брать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Не только Страстная неделя и Пасха: какие дни апреля самые важные в календаре ПЦУ

Что именно просят не нести на кладбища в Киеве

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА жителей и гостей столицы призвали ответственно выбирать способы почтения памяти.

Речь идет о том, чтобы не нести на кладбища искусственные цветы или венки.

Украинцам объяснили, что сегодня необходимо:

  • придерживаться принципов экологической ответственности;
  • участвовать в формировании экологически сознательных традиций чествования памяти.

Почему от искусственных цветов лучше отказаться совсем

В КГГА рассказали, что в поминальные дни на кладбищах столицы резко возрастает количество искусственных цветов и венков, большинство из которых изготовлены:

  • из пластика;
  • из синтетических материалов;
  • из металла.

"Такие изделия имеют короткий срок использования, почти не подлежат переработке и со временем разрушаются под воздействием погодных условий, образуя микропластик, который попадает в почву и водные ресурсы", - подчеркнули специалисты.

Отмечается также, что после поминальных дней накапливается много отходов, которые вывозят на полигоны или сжигают.

Из-за этого - растут выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Кроме того, легкие пластиковые элементы ветер разносит за пределы кладбищ - они "попадают в зеленые зоны и водоемы и могут вредить животным".

Чем советуют заменить искусственные цветы на кладбищах

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в Департаменте КГГА советуют отказаться от использования искусственных цветов в пользу экологических альтернатив.

    О полном официальном запрете пока что, как видим, речь не идет. Однако искусственные цветы людям настоятельно рекомендуют заменить:

    • либо живыми растениями;
    • либо экологическими композициями.

    Украинцам объяснили, что сейчас "целесообразно выбирать живые цветы, высаживать многолетние растения или декоративные кусты, а также использовать композиции из натуральных материалов - без пластиковых элементов".

    "Такой подход будет способствовать уменьшению образования отходов и сохранению природной среды", - подытожили в КГГА.

    Напомним, ранее мы рассказывали, как к искусственным букетам возле могил относится церковь.

    Кроме того, мы объясняли, когда нельзя идти на кладбище.

    Читайте также, что нельзя делать на кладбище в поминальные дни.

    Новости
    Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
    Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
    Аналитика
    Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
    Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта