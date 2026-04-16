ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Как молиться за без вести пропавших воинов: священник дал важный совет украинцам

17:42 16.04.2026 Чт
2 мин
Церковь подчеркивает, что "что в глазах Бога все живы"
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Как молиться за без вести пропавших воинов: священник дал важный совет украинцам Священник отмечает, что главное - молиться за пропавших (фото: Freepik)

За пропавших без вести защитников нужно молиться как за живых. Панихиду можно заказывать только в случае официального подтверждения гибели.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Читайте также: Обязательно ли исповедоваться перед Проводами: ответ священника ПЦУ

Главное:

  • Статус в молитве. Пока нет официального подтверждения гибели, за воина нужно молиться как за живого.
  • Психологический аспект. Молитва за живого не является ошибкой или "опасностью", даже если защитник на самом деле погиб, ведь "у Бога все живы".
  • Главный принцип. За без вести пропавших важно молиться, в каком бы "статусе" они ни были перед Богом.

Как вспоминать воина в молитве

"Поскольку мы точно не уверены, погиб ли человек или он жив... Лучше, по моему мнению, молиться за него как за живого. Ведь мы до конца этого не знаем. Даже если воин на самом деле погиб, а человек молится как за живого... Здесь мы должны понимать главное, что у Бога - все живые. Потому что душа живая", - говорит священник.

По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы молиться за пропавшего человека как за живого. Главное, чтобы была молитва.

"То есть в такой ситуации, пока мы не убедились и не убедились, что человек погиб, молиться за него нужно как за живого", - добавляет Бобик.

Молитва важна для человека в любом случае (инфографика: РБК-Украина)

Таким образом, церковь советует сохранять надежду и продолжать духовную поддержку воина именно как живого человека, пока не будет получено достоверных сведений о его судьбе.

Читайте также о том, что столичныее власти призвали киевлян не нести искусственные цветы на кладбища.

Ранее мы писали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
пропал украинец ПЦУ Священники
Новости
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы