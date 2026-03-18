Церковь в смартфоне? ПЦУ объяснила, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм

07:30 18.03.2026 Ср
4 мин
Виртуальное богослужение лучше его отсутствия, но некоторые границы переступить не удастся
aimg Ирина Костенко
Церковь в смартфоне? ПЦУ объяснила, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм Иногда онлайн - единственный способ приобщиться к совместной молитве (фото иллюстративное: freepik.com)

Трансляции из храмов стали спасением для многих верующих. Однако важно понимать, могут ли они считаться "богослужениями онлайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное:

  • Суть формата: онлайн-трансляция богослужения - техническая передача звука и изображения через гаджеты.
  • Ограничения технологий: виртуальный "разговор" не может заменить живого общения.
  • Исторические изменения: трансляции богослужений начали делать тогда, когда для этого появились технические возможности.
  • Вопрос Таинств: дистанционное присутствие делает невозможным участие в некоторых главных церковных обрядах.
  • Миссия онлайна: современные технологии помогают приобщиться к молитве тем, кто не может попасть в храм физически.

Может ли онлайн-трансляция заменить богослужение

Украинцам сообщили, что онлайн-трансляция не способна заменить богослужение.

"Подобно, как и разговор с помощью видеосвязи со своими друзьями или родными никогда не заменит настоящего, живого разговора", - отметили в ПЦУ.

В то же время уточняется, что "такой виртуальный разговор лучше, чем его отсутствие".

"Онлайн-трансляции богослужений - это не совершение богослужения онлайн", - подчеркнули в ПЦУ.

Ведь на самом деле служба правится в реальности - в реальном храме или монастыре. А совершает ее реальный епископ или священник.

Между тем "онлайн-трансляция лишь передает через интернет изображение и звук того, что происходит в реальном времени".

Благодаря этому "люди могут стать зрителями или участниками определенного события дистанционно" - используя компьютер, смартфон или планшет.

Церковь в смартфоне? ПЦУ объяснила, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храмЗаменяет ли онлайн-трансляция полноценное богослужение - важный вопрос (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Считается ли онлайн-богослужение неприемлемым

В ПЦУ сообщили, что "трансляции богослужений никогда не заменят живой совместной храмовой молитвы", так же как "виртуальность никогда не заменит настоящие ощущения реальности".

"Любой учитель скажет, что проводить урок дистанционно и в аудитории - совершенно разные вещи. И каждый из нас знает, что позвонить родителям и посетить их - тоже совершенно разные вещи по ощущениям, причем как для вас самих, так и для родителей", - напомнили украинцам.

Отмечается одновременно, что по сути в онлайн-трансляциях нет ничего радикально нового или неприемлемого.

Когда богослужения начали транслировать дистанционно

В ПЦУ рассказали, что радиотрансляции богослужений начались тогда, когда появилось радио.

Позже, как только появилась возможность прямого эфира на телевидении, начались:

  • прямые включения;
  • телевизионные трансляции богослужений.

"Если появился интернет, то почему бы не использовать и эту современную возможность для того, чтобы Церковь в любые моменты была рядом с верующими, объединяла их в общей молитве, преодолевая дальние расстояния", - добавили в ПЦУ.

Ведь именно такая возможность может быть единственным способом приобщиться к общей молитве, услышать проповедь для тех:

  • кто живет в месте, где нет православного храма;
  • кто по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не может прийти на богослужение.

"До недавнего времени онлайн-трансляции воспринимались именно так - как дополнительная функция для особых категорий людей: больных в больницах, стариков немощных дома, для всех, кто в силу объективных причин не может прийти на богослужение в храм", - поделились в ПЦУ.

Также и во время пандемии онлайн-богослужения "были едва ли не единственным возможным средством для единения общины в молитве, для поддержки, совместной молитвы, душевного оздоровления".

Чем важно реальное богослужение в храме

Отмечается одновременно, что онлайн-трансляции богослужений никогда не дадут возможности участвовать в Таинствах Церкви.

"Потому что Таинства исповеди и причастия, крещения, венчания, миропомазания, соборования, рукоположения (священства) требуют личного участия епископа или священника", - обьяснили в ПЦУ.

Отмечается, что с помощью современных технологий возможно проводить беседы на духовные темы, в том числе и о грехах и покаянии.

"Однако так же, как созерцанием пищи или питья нельзя утолить голод и жажду - Таинство не может совершаться заочно или дистанционно", - констатировали в ПЦУ.

Следовательно, никакое виртуальное созерцание Божественной литургии не заменит живого присутствия в храме во время совершения главного Таинства Евхаристии.

"Потому что литургия - не только собрание и причастие верующих. Это также совместная молитва, это возможность побыть с Богом в особом сакральном месте, в храме Божьем, рядом со святынями и изображениями святых, это живое общение сообщества", - рассказали украинцам.

В завершение отмечается, что "ничто виртуальное полностью не способно заменить этого живого, настоящего".

"Поэтому если для вас нет объективных препятствий - всегда лучше прийти на богослужение непосредственно в храм", - подытожили в ПЦУ.

Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться
