Не несіть це на могилки: священник пояснив, що насправді заборонено на цвинтарі на Проводи

На Проводи дехто з українців може дотримуватись традиції "частування" біля могилок. Проте насправді поводитись на кладовищі у поминальні дні потрібно зовсім по-іншому.

Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик .

Які народні традиції на кладовищі - неприйнятні

Щороку у період поминальних днів після Великодня українці намагаються відвідати кладовище, щоб побути біля могилок рідних і близьких людей, вшанувати їхню пам'ять.

При цьому в багатьох населених пунктах заведено приносити туди їжу (зокрема паски та крашанки) та напої (не тільки безалкогольні).

Дехто вважає також, що з померлими потрібно "ділитися" тими чи іншими смаколиками або навіть алкоголем - залишаючи на могилках "гостинці".

"У ці дні (у період Проводів, - Ред.) люди приходять дуже часто на кладовище, на цвинтар... І вони - що? Бенкетують", - визнав священник.

Водночас це, за його словами, "не приносить ніякої користі".

"Це є неприйнятним. Це, знаєте, такі Язичницькі тризни (давні обряди східних слов'ян, що включали бенкети, пісні, танці та навіть військові ігри чи змагання на честь померлого, - Ред.)", - наголосив Бобик.

Він розповів, що такі народні традиції "відродилися ще у радянські часи та не мають нічого спільного з християнством".

"Це не має нічого спільного з християнством. Саме бенкетування, чи випивання, чи влаштовування пікніків. І ніякої користі це не принесе", - констатував настоятель храму.

Кладовище - не місце для пікніків (інфографіка: РБК-Україна)

Він додав, що так само недоречно залишати на кладовищі "гостинці". Й тим паче - збирати їх потім з могилок.

"Ми знаємо, що цвинтар - це не місце для пікніка. І не потрібно залишати якісь там продукти на могилах", - повідомив отець Іван.

Краще, за його словами, ці продукти насправді роздати нужденним - людям, які того потребують. Адже "це принесе більше користі".

"Взагалі не потрібно класти на могилках їжу... І тим паче - забирати ("гостинці" з могилок, - Ред.). Адже потім ця їжа... буде псуватися. Ми ж не знаємо, скільки днів там вона вже стоїть на тому кладовищі. Може це - вже зіпсована їжа? А ми її взяли, з'їли та отруїлися", - додав Бобик.

Інша важлива рекомендація Церкви - не нести на кладовище штучні квіти чи інші непотрібні пластикові вироби.

"На кладовищах потрібні живі квіти. Або ж можна засіяти травою - щоб був газон на могилі", - наголосив священник.

Отже, виходячи з вищесказаного, на кладовища у поминальні дні не потрібно насправді носити ані продукти (їжу чи напої), ані штучні квіти (вінки чи інші декорації).

Як правильно поводитися на цвинтарі після Пасхи

Бобик розповів, що осільки "бенкетувати на цвинтарі - язичницька традиція", краще у період поминальних днів після Великодня поводитися на кладовищі так:

прийти з хорошим настроєм після богослужіння в храмі;

привітатися зі спочилими - сказати до них: "Христос Воскрес!";

запалити свічку чи лампаду (важливий саме "живий" вогонь);

прочитати молитву (помолитися за померлих);

поділитися з ними радістю Світлого Христового Воскресіння;

побажати душам Царства небесного;

згадати про ті чи інші добрі події з життя померлого (або померлих).

Священник уточнив, що можна, зокрема, прочитати молитву "Отче наш".

"Чи іншу молитву, чи 90-й псалом (який прославляє Божий захист і опіку над тими, хто уповає на Нього, - Ред.)", - додав отець Іван.

Крім того, можна прочитати таку коротку молитву: "Упокой, Господи, душу раба Твого (або раби Твоєї)... Прости йому (їй) всі гріхи вільні та не вільні. Даруй йому (їй) Царство Небесне і сотвори йому (їй) вічную пам'ять".

"Це - більше користі принесе", - підсумував настоятель храму.