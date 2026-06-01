РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
Российские войска могут нанести новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.
"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны продолжают круглосуточно выполнять свои задачи и готовы к отражению возможных атак.
"Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением", - добавил президент.
В то же время Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.
Масштабные обстрелы Украины
Напомним, в конце мая Россия осуществила несколько масштабных воздушных атак по Украине.
В частности, в ночь на 24 мая Россия применила 690 средств воздушного нападения: баллистическую ракету средней дальности, ракеты "Кинжал", "Циркон", "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", а также 600 ударных имитационных и ударных беспилотников различных типов. Основным направлением удара стал Киев.
Также в ночь на 31 мая оккупанты атаковали Украину 229 беспилотниками, среди которых были ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".
Кроме того, Le Monde сообщило, что в мае Россия выпустила по Украине рекордные 8150 беспилотников - на 24% больше, чем в апреле. По данным украинских властей, в течение месяца силы ПВО перехватили 91% российских дронов и ракет.