"Необходима гибкость": Мелони не поддерживает действия Орбана по кредиту для Украины

19:50 20.03.2026 Пт
2 мин
Премьер Италии имеет собственную позицию, которую считает правильной
aimg Антон Корж
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла информацию СМИ о том, что она якобы поддержала позицию пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adnkronos.

Мелони подчеркнула, что выход из ситуации возможен через взаимные уступки сторон. По ее словам, основная часть заседания Европейского совета была посвящена именно разблокированию венгерской стороной кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

В то же время Мелони назвала "странными" интерпретации ее слов, которые ранее появились в СМИ - что она, мол, поддерживает позицию Орбана по Украине. На самом деле это далеко не так.

"Я считаю, что ситуацию можно решить. Я считаю, что для ее решения необходима гибкость с обеих сторон. Итак, с одной стороны, на мой взгляд, необходимо восстановление работы нефтепровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов будут автоматически разблокированы", - заявила Мелони.

Отметим, чуть ранее в СМИ сообщили, что Мелони во время закрытого заседания саммита Евросовета шокировала лидеров ЕС тем, что выразила понимание позиции Орбана по блокированию помощи Украине. Мелони якобы оправдала действия Орбана тем, что он находится на пороге выборов.

"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", - сказала она.

Орбан блокирует кредит для Украины: что известно

Тем временем Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.

Члены ЕС сильно возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Евросовета Антониу Кошта вообще назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым". Однако несмотря на критику нашлись те, кто выступил в защиту Орбана.

После саммита президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии. Надежду на это выразил также президент Украины Владимир Зеленский.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
