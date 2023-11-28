Непогода в Украине и атака на Смоленский авиазавод: новости за 27 ноября

Вчера, 27 ноября 2023 года, часть областей Украины столкнулись с мощной непогодой. А бойцы ГУР атаковали дронами Смоленский авиационный завод в России.

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Снежная ловушка, перекрытые трассы и обесточивание: каковы последствия непогоды в Украине

Из-за непогоды в Украине в 16 областях были обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрывали движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий привлекли военную технику.

Подробнее о непогоде в Украине - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате существенного усложнения погодных условий в Украине есть погибшие и пострадавшие. Большинство жертв непогоды - в Одесской области.

"Удачная операция". ГУР атаковало Смоленский авиационный завод, - источники

Бойцы Главного управления разведки Минобороны этой ночью атаковали дронами Смоленский авиационный завод в России. Операция была удачной, цели удалось поразить.

Как рассказал источник, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы. Это была атака дронов.

"Это была удачная операция, цели поражены", - рассказал собеседник.

По данным РБК-Украина, эту операцию осуществляло ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.

Трагедия в Броварах: ГБР завершило расследование, подробности дела

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб глава МВД Денис Монастырский и руководство министерства. Скоро материалы будут переданы в суд.

"В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ведомстве, о подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Скифское золото" вернулось в Украину

Артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину. "Скифское золото" было возвращено после десяти лет судебных процессов в Нидерландах.

Музей Алларда Пирсона передал экспонаты в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма.

Сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил: "Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть".

Кулеба посетит Брюссель: детали командировки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 и 29 ноября совершит визит в Брюссель.

По данным МИД, 28 ноября у него запланировано провести переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Также Кулеба выступит на открытии в Европейском Парламенте конференции по ответственности за российские преступления, откроет VR-выставку "Living the war".

А 29 ноября он примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса", - сказано в сообщении.

Игнат об использовании Patriot для сбивания самолетов РФ: я назвал это "брянская резня"

Воздушные силы Украины успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года. Тогда были сбиты самолеты и вертолет.

В частности спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на вопрос о видео, которое было опубликовано в День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ 3 июля. На нем было видно, как наши военные предположительно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации 13 мая 2023 года.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушных Сил. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это в шутку "брянская резня", - говорит Игнат.

Он также отметил, что позже Patriot был использован и в Одессе. Тогда наши военные с его помощью над Черным морем сбили еще один Су-35.

"Это случилось через некоторое время после событий в Брянской области. И после этого они на некоторое время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot - это такие возможности!" - подчеркнул спикер.

Спикер Палаты представителей назвал помощь Украине одним из приоритетов для США

Помощь Украине является одним из приоритетов для Соединенных Штатов Америки. Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать - довести это до конца", - сказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Джонсон сказал, что существует ощущение срочности в получении помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много вдумчивых переговоров".

Также спикер заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там (Украине - ред.) помощи", - сказал Джонсон.

Он пояснил, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.

Могут ли оккупанты атаковать Украину дронами во время непогоды: объяснение Воздушных сил

Ненастье, которое последние несколько дней наблюдается в Украине, не является полным препятствием для российских атак "Шахедами" и ракетами. Но некоторые сложности у врага возникать могут.

"Единственное - что из-за перепада температур из плюса в минус может быть обледенение отдельных элементов. Это может повлиять на аэродинамические качества самого планера и он может упасть. Порывистый и штормовой ветер существенно влияет на работу пилотируемой авиации и беспилотников", - рассказал Игнат.

По его словам, что касается нашей системы ПВО, никаких препятствий для ее работы нынешняя погода не представляет. Исключение - мобильные группы, которым непогода может осложнить работу.

Впервые четверть века. Украинский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 между "Реал Сосьедадом" из испанского Сан-Себастьяна и австрийским "Зальцбургом" рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

Матч "Реал Сосьедад" - "Зальцбург" состоится 29 ноября. Поединок примет стадион "Аноэта". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главным рефери будет Балакин. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет еще один украинец - Ярослав Козык. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать польский арбитр Томаш Квятковски.

Украинские судьи не работали на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук из Симферополя тоже отработал в Стране Басков, рассудив матч между "Атлетиком" из Бильбао и "Русенборгом" из норвежского Трондхейма. Сейчас он работает наблюдателем арбитража УАФ.