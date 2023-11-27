Могут ли оккупанты атаковать Украину дронами во время непогоды: объяснение Воздушных сил
Непогода, которые последние несколько дней наблюдается в Украине, не является полным препятствием для российских атак "Шахедами" и ракетами. Но определенные сложности у врага возникать могут.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат.
"Единственное - что из-за перепада температур с плюса в минус может быть обмерзание отдельных элементов. Это может повлиять на аэродинамические качества самого планера и он может упасть. Порывистый и штормовой ветер оказывает существенное влияние на работу пилотируемой авиации и беспилотников", - рассказал Игнат.
По его словам, в том, что касается нашей системы ПВО, то никаких препятствий для ее работы нынешняя погода не представляет. Исключение - мобильные группы, которым непогода может усложнить работу.
Непогода в Украине
Напомним, последние несколько дней наблюдается непогода. В частности, на улице прошла метель, а также был сильный ветер.
При этом российские оккупанты не запускали свои дроны по Украине этой ночью.
Ранее Игнат прогнозировал, что россияне в ближайшее время будут в разы больше применять дроны, чем ракеты.
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