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Могут ли оккупанты атаковать Украину дронами во время непогоды: объяснение Воздушных сил

Понедельник 27 ноября 2023 16:45
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Могут ли оккупанты атаковать Украину дронами во время непогоды: объяснение Воздушных сил Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько
Эксперт: Юрий Игнат

Непогода, которые последние несколько дней наблюдается в Украине, не является полным препятствием для российских атак "Шахедами" и ракетами. Но определенные сложности у врага возникать могут.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат.

"Единственное - что из-за перепада температур с плюса в минус может быть обмерзание отдельных элементов. Это может повлиять на аэродинамические качества самого планера и он может упасть. Порывистый и штормовой ветер оказывает существенное влияние на работу пилотируемой авиации и беспилотников", - рассказал Игнат.

По его словам, в том, что касается нашей системы ПВО, то никаких препятствий для ее работы нынешняя погода не представляет. Исключение - мобильные группы, которым непогода может усложнить работу.

Непогода в Украине

Напомним, последние несколько дней наблюдается непогода. В частности, на улице прошла метель, а также был сильный ветер.

При этом российские оккупанты не запускали свои дроны по Украине этой ночью.

Ранее Игнат прогнозировал, что россияне в ближайшее время будут в разы больше применять дроны, чем ракеты.

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