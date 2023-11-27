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ЗАЭС почти целый день была на грани блекаута. В Энергоатоме рассказали, что произошло

Запорожье, Понедельник 27 ноября 2023 08:45
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ЗАЭС почти целый день была на грани блекаута. В Энергоатоме рассказали, что произошло Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Временно оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута в воскресенье, 26 ноября. В это время станция получала наружное питание от единственной доступной резервной линии электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины -ПЛ-750 кВ ЗАЭС -"Днепровская". Три других линии были повреждены ранее во время рашистских обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщило МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Обесточивание энергоблока

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20.52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блекаута при обесточивании резервной линии 330 кВ.

Обесточивание ЗАЭС

Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции прошли уже семь полных блекаутов и один частичный. Например, 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

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