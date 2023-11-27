"Скифское золото" вернулось в Украину

Артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального музея истории Украины .

"Скифское золото" было возвращено после десяти лет судебных процессов в Нидерландах.

Музей Алларда Пирсона передал экспонаты в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма.

В настоящее время специалисты обследуют положение этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил: "Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это значит, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть".

История "скифского золота"

В начале 2014 года коллекцию "скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма Россию, последовавшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. Верховный суд Нидерландов подтвердил решение о передаче "скифского золота" Украине.