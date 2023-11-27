Полтысячи оккупантов и три танка: ВСУ рассказали о потерях врага на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 26 ноября, украинские воины на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили три танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов - в Донецкой области. Активно задействовал авиацию", - сообщил Тарнавский.

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 17 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 649 артобстрелов.

Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага за сутки составили 514 человек. Еще один оккупант сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 7 единиц боевой техники, в частности:

3 танка,

2 ББМ,

1 БпЛА,

1 автомобиль

Еще 7 единиц техники врага повреждены.

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.