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Полтысячи оккупантов и три танка: ВСУ рассказали о потерях врага на Таврическом направлении

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 08:42
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Полтысячи оккупантов и три танка: ВСУ рассказали о потерях врага на Таврическом направлении Фото: потери окупантов на Таврическом направлении за 26 ноября (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

За прошедшие сутки, 26 ноября, украинские воины на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили три танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов - в Донецкой области. Активно задействовал авиацию", - сообщил Тарнавский.

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 17 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 649 артобстрелов.

Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага за сутки составили 514 человек. Еще один оккупант сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 7 единиц боевой техники, в частности:

  • 3 танка,
  • 2 ББМ,
  • 1 БпЛА,
  • 1 автомобиль

Еще 7 единиц техники врага повреждены.

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 325 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.

Также СО Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Кроме того, Институт изучения войны сообщает, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ продвинулись на полкилометра к Новофедоровке (15 км северо-восточнее Работино).

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