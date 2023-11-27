В Киеве боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки
Боевик "ДНР" помогал оккупантам заряжать ствольную артиллерию и танки. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали дела
Обвиняемый в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой "ДНР".
Он был назначен водителем-механиком "2 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка "Восток", так называемой "ДНР", созданной, подчиненной, управляемой и финансируемой РФ.
В дальнейшем во исполнение приказа военного командования Вооруженных сил РФ, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, осуществлял загрузку боеприпасов в..:
- РСЗО "Град";
- Танков Т-64;
- Ствольной артиллерии калибра 152 мм;
- Другой тяжелой военной техники, для обеспечения потребностей ВС России.
Суд отправил его в тюрьму
Отмечается, что 57-летний уроженец Полтавской области признан виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР".
Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура отдельно сообщила, что в период июль-октябрь 2023 года были вынесены приговоры в отношении 5 боевиков незаконных вооруженных формирований РФ. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговоры для предателей в Украине
Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.
Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.
Также житель Херсонской области во время оккупации Россией добровольно согласился на сотрудничество с РФ и работал на оккупантов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
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