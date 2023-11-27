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В Киеве боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 15:35
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В Киеве боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки Архивное фото: В Киеве боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Боевик "ДНР" помогал оккупантам заряжать ствольную артиллерию и танки. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали дела

Обвиняемый в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой "ДНР".

Он был назначен водителем-механиком "2 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка "Восток", так называемой "ДНР", созданной, подчиненной, управляемой и финансируемой РФ.

В дальнейшем во исполнение приказа военного командования Вооруженных сил РФ, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, осуществлял загрузку боеприпасов в..:

  • РСЗО "Град";
  • Танков Т-64;
  • Ствольной артиллерии калибра 152 мм;
  • Другой тяжелой военной техники, для обеспечения потребностей ВС России.

Суд отправил его в тюрьму

Отмечается, что 57-летний уроженец Полтавской области признан виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР".

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура отдельно сообщила, что в период июль-октябрь 2023 года были вынесены приговоры в отношении 5 боевиков незаконных вооруженных формирований РФ. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей в Украине

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

Также житель Херсонской области во время оккупации Россией добровольно согласился на сотрудничество с РФ и работал на оккупантов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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