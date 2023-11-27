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Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая

Понедельник 27 ноября 2023 19:08
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Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"27 ноября российские военные в очередной раз обстреляли жилые сектора г. Никополь. Ранения получила местная жительница", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате российской атаки повреждения получили многоквартирные и жилые дома, хозяйственные постройки, админздание, лицей, храм, спортклуб, автомобили, линии электропередач, газопровод.

Фото: Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушены и раненые.

Также 13 ноября россияне обстреляли Никопольское общество Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

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