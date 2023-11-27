Зеленский назвал количество погибших и пострадавших из-за непогоды
В результате существенного осложнения погодных условий в Украине есть погибшие и пострадавшие. Большинство жертв непогоды - в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул важность сделать максимум на местах, чтобы "мы не теряли жизни из-за непогоды".
"К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего - в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.
Кроме того, из-за стихии известно о как минимум 19 пострадавших. Им была оказана медицинская помощь.
"И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не возобновится нормальная ситуация", - рассказал президент.
Также Зеленский предупредил, что в настоящее время эпицентр циклона перемещается в северные области, и "всюду готовы помогать".
"Были доклады и о помощи водителям на заблокированных дорогах. Благодарю, в частности, и волонтерам, которые поддерживают людей в общинах", - сказал президент, а также отметил весь коллектив ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции.
Непогода в Украине
Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по этой ссылке.
На утро 27 ноября из-за непогоды в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов. Добавим, что на временно оккупированных территориях нашего государства также была пропажа электроэнергии и разрушения инфраструктуры и т.п. В частности, представители оккупационной "администрации" Крыма говорили, что без света было 425 тысяч человек.
Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.
Добавим, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 28 ноября, в большинстве областей не будет осадков, однако уже в среду, 28 ноября, ожидается ухудшение погоды.
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