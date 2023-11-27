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Впервые за четверть века. Украинский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Сан-Себастьян, Понедельник 27 ноября 2023 12:04
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Впервые за четверть века. Украинский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов Фото: Николай Балакин получил признание старших коллег из УЕФА (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 между "Реал Сосьедадом" из испанского Сан-Себастьяна и австрийским "Зальцбургом" рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" состоится 29 ноября. Поединок примет стадион "Аноэта". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главным рефери будет Балакин. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать польский арбитр Томаш Квятковски.

Украинские судьи не работали на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук из Симферополя тоже отработал в Стране Басков, рассудив матч между "Атлетиком" из Бильбао и "Русенборгом" из норвежского Трондхейма. В настоящее время он работает наблюдателем арбитража УАФ.

Кто такой Николай Балакин

Уроженец Киева, самый молодой представитель судейской династии. Отец – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал работать в 21 год. Путь от Второй до Премьер-лиги прошел за 5 лет (2010-2015 гг.). Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 5 еврокубковых поединков (квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, два матча группового этапа Лиги Европы).

В общей сложности отсудил 12 поединков во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 57 желтых карточек, 2 удаления, 7 пенальти.

К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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